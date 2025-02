¡No más gasolinazos! Litro de gasolina no costará más de $24.00 pesos por los próximos seis meses

La Presidente Claudia Sheinbaum anunció que el Gobierno de México llegó a un acuerdo con empresas gasolineras para que por los próximos seis meses el precio de la gasolina magna o regular en todo el país no supere los 24 pesos por litro.

Fue durante la conferencia mañanera de este 27 de febrero que la mandataria adelantó el acuerdo que firmará con gasolineras, llamado ‘Política Nacional para promover la estabilización del precio de la gasolina en beneficio del pueblo de México’, y cuyo objetivo es garantizar el abasto del combustible del tipo regular o Magna en un límite.

“El objetivo es que, a partir de la firma, la gasolina no cueste más de 24 pesos la gasolina magna, ese es el objetivo.

“Lo que no queremos es que haya abusos de los gasolineros. Entonces, más que fijar un precio o una ganancia máxima, lo que queremos es llegar a un acuerdo con ellos. Ya va muy avanzado el acuerdo, el objetivo es que el precio de la gasolina no suba de 24 pesos el litro que, considerando la inflación, pues no sólo con ese precio, no habría aumento desde 2018, sino que inclusive habría una ligera reducción”, informó la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Para asegurarse que este acuerdo se respete y las gasolineras de todo el país no venda litros de gasolina por arriba de los $24.00 pesos, la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) estará atenta a denuncias de la ciudadanía para ubicar y alertar que en ese establecimiento no se está cumpliendo con el acuerdo.

