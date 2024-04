No se desplomó, “se desplazó hacia el piso”; tunden a Gobierno de la CDMX por justificar accidente en Tren Interurbano

En redes sociales la Dirección General de Obras para el Transporte del Gobierno de la Ciudad de México ha sido fuertemente criticada, luego de que en su informe sobre la caída de una lanzadora de dovelas en las obras del Tren Interurbano, no dijo que la estructura se desplomó, sino que “se desplazó hacia el piso”.

“La Dirección General de Obras para el Transporte informó que, durante la maniobra de desplazamiento de la lanzadora de dovelas de la empresa Rizanni que labora en las obras del Tren Interurbano, en el frente de trabajo Presa Tacubaya, se presentó una falla y la lanzadora se desplazó hacia el piso, afortunadamente no hubo ninguna persona lesionada”, se lee en el comunicado de la Dirección General de Obras para el Transporte.

La expresión de la institución fue severamente criticada en redes sociales, al considerar que en vez de aceptar el desplome y una nueva falla en esta obra del Gobierno, trataron de justificarla diciendo que la lanzadora de dovelas “se desplazó hacia el piso”.

“Se me desplazaron al piso las tortillas”; “Ah bueno. Menos mal. Yo pensé que se había caído”; “Pésima comunicación corporativa, se pasaron, con tal de no decir se cayó”; “Córtale mi chavo, no le pongas 'se desplomó', mejor pon 'se desplazó hacia el piso'”, fueron algunas de las respuestas al comunicado de la Dirección General de Obras para el Transporte.

Córtale mi chavo, no le pongas "se desplomó", mejor pon "se desplazó hacia el piso". pic.twitter.com/rpchE1TZ8U — Arturo Hadad (@rturohadad) April 17, 2024

