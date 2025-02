Nueva estampida en estación de tren de Nueva Delhi deja muertos y heridos

En la India, se registró una nueva estampida en la estación de tren de Nueva Delhi en las últimas horas se este sábado. La estampida caso múltiples muertes y lesiones, según los informes de los medios de comunicación.

La tragedia cobró la vida de al menos 15 personas, incluidos tres niños, y dejó varias personas heridas, según el jefe de víctimas del Hospital Lok Nayak Jayprakash Narayan (LNJP) en Delhi.

Según los primeros reportes, la estampida ocurrió alrededor de las 22:00 horas cuando miles de devotos que se dirigían a Prayagraj para el Maha Kumbh 2025, aunque todavía no está claro qué desencadenó la estampida.

#WATCH | Huge crowd of passengers witnessed at platform number 12 of New Delhi Railway Station. pic.twitter.com/wbHceJiLiD

— ANI (@ANI) February 15, 2025