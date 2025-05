¿Nuevo brote de COVID-19 en México? OMS emite alerta

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha encendido las alertas sanitarias internacionales tras detectar una nueva variante del COVID-19 que podría estar detrás del aumento de casos en distintas partes del mundo. Aunque México no ha reportado oficialmente un repunte, la vigilancia se ha intensificado ante la posibilidad de un nuevo brote en territorio nacional.

La variante ha sido clasificada como NB.1.8.1 y, aunque por ahora está en observación, su rápida propagación ha encendido las alarmas de los sistemas de salud pública, particularmente en países como China, Estados Unidos y Australia, donde ya representa hasta el 11% de las muestras secuenciadas recientemente.

¿Qué se sabe sobre la variante NB.1.8.1?

Según reportes de la OMS y los CDC (Centros para el Control y Prevención de Enfermedades), esta variante muestra una alta capacidad de transmisión y podría tener el potencial de evadir la inmunidad adquirida, ya sea por infección previa o vacunación.

Entre los síntomas más comunes detectados están:

Fiebre

Tos

Dolor de garganta

Fatiga

Congestión nasal.

En algunos casos, también se han reportado síntomas gastrointestinales y una duración prolongada del malestar, lo que ha llevado a reforzar las medidas preventivas, especialmente en grupos vulnerables.

¿Existe riesgo en México?

Por ahora, la OMS no ha declarado una emergencia sanitaria global, pero ha instado a todos los países a no bajar la guardia. Aunque no hay una alerta específica para México, las autoridades sanitarias mantienen activa la vigilancia epidemiológica, ya que es cuestión de tiempo para que NB.1.8.1 cruce fronteras.

Entre las recomendaciones más importante está el vacunarse contra Covid-19/Pixabay |

Recomendaciones para la población

A pesar de que muchas restricciones han sido eliminadas desde 2023, los organismos de salud sugieren retomar algunas medidas preventivas, principalmente en espacios cerrados o poco ventilados:

Uso de cubrebocas en lugares concurridos

Lavado frecuente de manos

Ventilación de espacios

Vacunación actualizada, especialmente en adultos mayores y personas con comorbilidades.

