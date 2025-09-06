Nuevo hospital veterinario público en CDMX operará 24/7 para mascotas

La Ciudad de México cuenta con un nuevo hospital veterinario público que brindará atención las 24 horas del día, los 7 días de la semana, convirtiéndose en una opción accesible para dueños de mascotas que requieran servicios médicos de calidad a bajo costo.

Brindará atención las 24 horas del día/iStock

Ubicación del hospital

El centro se encuentra en la calle Xochitlán Norte, casi esquina con Xocoyote, en la colonia Arenal, alcaldía Venustiano Carranza. Esta zona fue elegida por su alta concentración de familias con animales de compañía.

El centro se encuentra en la alcaldía Venustiano Carranza/iStock

Servicios disponibles

El Hospital Veterinario Arenal funcionará como un hospital completo, equipado para atender desde consultas básicas hasta emergencias graves. Entre los servicios destacan:

Consultas generales y de urgencias.

Estudios especializados como rayos X, ultrasonidos, endoscopías y electrocardiogramas.

Cirugías y hospitalización.

Desparasitaciones y aplicación de vacunas, incluida la antirrábica gratuita .

Ambulancia para traslado de mascotas en situaciones críticas.

El Hospital Veterinario Arenal funcionará como un hospital completo/iStock

Un apoyo para los dueños de mascotas

Con este hospital, el Gobierno capitalino busca ampliar la red de atención veterinaria pública, ofreciendo un servicio integral y permanente que contribuya al bienestar animal, especialmente para familias que no pueden cubrir los altos costos de hospitales privados.