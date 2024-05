Obispo de Chilpancingo dice que perdona a quienes lo han revictimizado

A casi una semana que inició el caso del Obispo Emérito de la diócesis de Chilpancingo- Chilapa, Monseñor Salvador Rangel, que después de ser reportado como desaparecido apareció en un hospital de Morelos, el católico rompió el silencio al señalar a que perdona a quienes le han “hecho daño” y lo han "revictimizado"

Y es que lo que parecía un caso de secuestro exprés, en el que además los delincuentes habían golpeado, robado y drogado al obispo, dio un giro inesperado cuando autoridades de Morelos señalaron que Monseñor Salvador Rangel había ingresado a un hotel en compañía de una persona de su mismo sexo.

Además, según análisis médicos en la sangre del religioso se encontró cocaína, sumado a un pastillero con píldoras de viagra que había entre sus pertenencias al momento de llegar al Hospital General ‘Dr. José G. Parres’, de Cuernavaca, al que no se esclarece cómo llegó, pues la Cruz Roja ya negó que lo haya trasladado mediante una de sus ambulancias como se manejó.

Ante toda esta confusa situación, el Obispo de Chilpancingo, respaldado por la Conferencia del Episcopado Mexicano, emitió un comunicado en el que dice perdonar a quienes lo han revictimizado, además de que anunció que no emprenderá acciones legales contra nadie, dejando abierto a la especulación lo que en realidad sucedió hace unos días con el católico y su desaparición.

¿Qué dijo el Obispo de Chilpancingo?

“Siguiendo los principios evangélicos de nuestro Señor Jesucristo, que perdonó a las personas que lo traicionaron, lo vendieron, lo juzgaron, lo torturaron y lo asesinaron, con todo mi corazón perdono a todas las personas que me han hecho daño por los hechos de los que he sido víctima, así como a aquellos que me han revictimizado producto de la desinformación.

“Por lo tanto, en ejercicio de mis derechos constitucionales, no presentaré ninguna denuncia contra las personas que tanto mal me han hecho. Y pido a los medios de comunicación me comprendan y me respeten mi decisión encaminada al bien de mi seguridad e integridad física y moral”, dijo el obispo en un comunicado.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: FALSO QUE HAYA MUERTO HERNÁN HERNÁNDEZ, VOCALISTA DE LOS TIGRES DEL NORTE