Obrero agredido en Mazatlán relata lo que pasó: “Llegó con palabras altisonantes”

Rompió el silencio el obrero mexicano de Mazatlán que fue corrido por un hombre estadounidense mientras se disponía a comer, relatando qué fue lo que pasó y a la vez agradeciendo por el apoyo que ha tenido de parte de muchas personas que se mostraron indignadas tras el video viral en redes sociales.

DFP tag: DN_Intext_Center_BTF_1

Don Jorge es un trabajador mexicano que se dedica al mundo de la construcción/X|

Fue en una entrevista para el portal “Yo amo mi Mazatlán” que don Jorge, como se llama el obrero, mencionó que él estaba sentado sentado tranquilamente cuando fue increpado por el hombre extranjero, el cual previamente ya había hecho lo mismo con unos niños.

“Yo ni si quiera sabía nada, yo estaba sentado ahí y este señor llegó y me empezó a agredir, pero ya había agredido a unos niños que estaban sentados allá, que trabajan ahí o en otra obra, no sé, y ya me tuve que parar, ni modo, a hacerle caso. Yo nunca pensé que llegara a esto, les agradezco a todos los mazatlecos, me hablaba en español, llegó con palabras altisonantes”, relató don Jorge.

Tras hacerse viral el video, decenas se manifestaron afuera de la casa del hombre/X |

Acerca de el apoyo que ha recibido en redes sociales por parte de todo México, el trabajador de la construcción dice estar “nervioso”, ya que no dimensionaba el impacto que había tenido el video en donde se muestra la agresión que sufrió.

“Me siento como nervioso, nunca había pasado por algo así, mi video anda circulando por todas partes y yo ni sabía, como no me meto en las redes sociales (…) me han dado mucho apoyo, mis compañeros quieren ir ahí con el señor, pero les digo que no tiene caso, el señor es grosero y no porque trabajemos en obra nos vamos a rebajar a tanto”, agregó.

Hasta se pusieron a comer, tal como lo estaba haciendo don Jorge cuando lo corrieron/X |

Cabe señalar que durante la tarde del miércoles 23 de abril, decenas de personas se dieron cita afuera de la casa del estadounidense, llevando serenata, organizando una comida con bebida incluida, lanzando cánticos y hasta huevos a la puerta de su casa, todo con el objetivo de hacerle saber que su acto discriminatorio estuvo mal.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: UNAM ofrece Beca de 120 mil pesos para titularse en el extranjero: Requisitos