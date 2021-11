Octavio Ocaña: Circula nuevo video dónde recoge a acompañante previo al accidente

Pasan los días tras la muerte de Octavio Ocaña, mejor conocido por su papel de 'Benito Rivers' en la serie de televisión mexicana 'Vecinos', y evidencia resultado a las investigaciones policiales continúan apareciendo.

Este fin de semana comenzó a circular un nuevo video en el que se muetra al actor recogiendo en su camioneta a uno de los acompañantes que estaban con él en el momento de su muerte.

Fue el periodista Carlos Jiménez el encargado de explicar desde sus redes sociales el contexto del clip, asegurando además que la Fiscalia del Estado de México trabaja en reunirse con los allegado a Ocaña.

NUEVAS IMÁGENES de "BENITO"

Así llegó en su camioneta Octavio Ocaña.

Iba a recoger a su amigo, un sastre q en ese momento salió, cerró su accesoria y se fue con él.

Es uno de los q lo acompañaba al momento de su muerte.

La @FiscaliaEdomex espera reunirse con la familia del actor. pic.twitter.com/nlD0sA8PkO — Carlos Jiménez (@c4jimenez) November 5, 2021

"Así llegó en su camioneta Octavio Ocaña. Iba a recoger a su amigo, un sastre q en ese momento salió, cerró su accesoria y se fue con él. Es uno de los q lo acompañaba al momento de su muerte. La Fiscalia del Estado de México espera reunirse con la familia del actor", indicó Carlos Jiménez desde su cuenta de Twitter.

UN PAPEL ENTRAÑABLE

Han pasado 16 años desde que el productor mexicano, Elías Solorio, presentó la serie de comedia 'Vecinos' en televisión abierta, a nivel nacional. Durante el pasado mes de junio, celebraron su onceava temporada llena de trabajo y con la unión del elenco. La Temporada 11 llegó a la pantalla el domingo 13 de junio por el canal Las Estrellas con personajes cada vez más desarrollados e involucrados en el contexto de la serie.

Benito Ríos, interpretado por Octavio Ocaña, quien comenzó siendo un "niño muy simpático" se convirtió en un joven tanto en la vida real como en la ficción.

“Yo ya soy Benito, la gente en la calle me llama así y creo que más bien me he tenido que adaptar a que me llamen por ni nombre, Octavio, porque toda la vida me han dicho Benito”, declaró en una de sus últimas entrevistas.

