Octavio Ocaña: Padre del actor aseguró que ya sabe quién le disparó a su hijo

El caso de Octavio Ocaña sigue dando de qué hablar a nueve meses de que perdiera la vida tras una persecución. Y es que el padre del actor confesó que ya sabe quién fue el responsable de que su hijo perdiera la vida.

"De hecho ya acabé los últimos peritajes, tengo peritos muy buenos, abogados tengo los mejores, el fiscal se ha portado muy bien, tenemos ya casi nueve inculpados, no te puedo decir que ya los puedo meter a la cárcel, pero acá se echan la bolita de quien se disparó, ya saben que mi hijo no se disparó", explicó.

Asimismo, reveló que el disparo que recibió el actor que le daba vida a Benito en la serie Vecinos fue de una metralleta, la cual portaba uno de los policías que estuvo en el lugar de los hechos.

"Por supuesto, claro, nada más que no le puedo decir exactamente, pero fue uno de los nueve policías, fue con el misil, con la metralleta que lo matan, eso es la prueba segura, tengo ocho carpetas de investigación", mencionó.

Octavio Pérez, reiteró la promesa que hizo tras perder a Octavio Ocaña, la cual era exigir justicia hasta el último momento, pues sabe lo difícil que es perder a un hijo.

"He peleado conmigo mismo, he enfrentado tantas cosas, yo dije que iba a llegar hasta el último, hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga, no tengo miedo... es muy difícil levantarte y no escuchar la voz de tu hijo; no me voy a morir hasta ver a esa gente tras las rejas", expresó.

