ONU advierte que la Ciudad de México está ardiendo en calor debido al cambio climático

En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, el secretario general de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, hizo un llamado al mundo entero, pero en especial a las grandes potencias, a que hagan un mayor esfuerzo por controlar el cambio climático, poniendo como ejemplo a la Ciudad de México, que según sus palabras, “está ardiendo”, de calor.

"Ciudades como Nueva Delhi, Bamako o la Ciudad de México están ardiendo. No mantener el límite de los 1.5 grados también supondría la ruptura de las cadenas de suministro subiendo los precios y una creciente inseguridad alimentaria (...) Incluso si las emisiones llegaran a cero mañana, un estudio reciente concluye que el caos climático seguirá costando al menos 38 billones de dólares al año en 2050", declaró en una rueda de prensa desde el Museo Americano de Historia Natural, ubicado en Nueva York.

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, durante los últimos meses ha habido estados de la República Mexicana en donde las temperaturas han superado los 45ºC, con una sensación térmica por arriba de los 50ºC en algunos casos. Estas olas de calor han provocado, entre otras cosas, la muerte de más de 60 personas en el país, de acuerdo a cifras oficiales del gobierno.

Existe riesgo de que la temperatura aumente

Y es que, tal como lo advirtió previamente la Organización Meteorológica Mundial (OMM), el secretario de la ONU habló sobre el riesgo de que la temperatura media anual supere el límite de 1.5 grados, en alguno de los próximos 5 años, hecho que lo comparó con el meteorito que acabó con los dinosaurios en el planeta.

"Estamos jugando a la ruleta rusa con nuestro planeta (...) Todo (el futuro) depende de las decisiones que tomen o dejen de tomar los líderes actuales, especialmente en los próximos 18 meses. Es la hora de la verdad.

"No podemos aceptar un futuro en el que los ricos estén protegidos en burbujas con aire acondicionado, mientras el resto de la humanidad es azotada por un clima letal en tierras no habitables. "En el caso del clima, no somos los dinosaurios, somos el meteorito. No solo estamos en peligro, somos el peligro. Pero también somos la solución", agregó Guterres.

