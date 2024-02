Oprah Winfrey se retira de su compañía para enfocarse en su salud y bajar de peso

Oprah Winfrey, la magnate de los medios de comunicación, anunció su decisión de dejar su posición en la compañía que la llevó a la fama, con el objetivo de dedicar más tiempo a su salud personal, específicamente a su viaje para bajar de peso.

Winfrey también ha revelado planes para donar sus acciones en la compañía, una decisión que resuena con su larga historia de filantropía y apoyo a diversas causas sociales y de salud.

"Después de mucha deliberación, he decidido que ahora es el momento de concentrarme en mi salud y bienestar. Creo firmemente que todos merecemos dedicar tiempo y recursos a nuestra salud física y mental", expresó Winfrey en un comunicado retomado por The Washington Post. "Es por esto que he tomado la decisión de donar mis acciones, esperando inspirar a otros a priorizar su salud y bienestar".

Oprah Winfrey invirtió 43 millones de dólares en la empresa

The Washington Post informó que Winfrey adquirió un 10% de participación en una empresa dedicada a la pérdida y mantenimiento de peso, invirtiendo para ello 43 millones de dólares.

El anuncio de su salida no sólo marca un nuevo capítulo en la vida de Winfrey, sino que también plantea preguntas sobre el futuro de la compañía sin su emblemática lider.

Conocida por su influencia transformadora y su habilidad para elevar los productos y causas en los que cree, la salida de Winfrey podría significar importantes cambios en la dirección y estrategia de la empresa.

Mientras Winfrey se embarca en esta nueva etapa de su vida, su legado en la industria del entretenimiento y su impacto en la cultura popular permanecerán indiscutibles.

