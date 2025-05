¿Oreo se va de México? Esto sabemos del mensaje que alarmó a sus fans

La mañana de este viernes, la cuenta oficial de Oreo México sorprendió a sus seguidores con un mensaje que desató confusión y tristeza entre los fanáticos de la famosa galleta.

“¡Adiós México! En esta publicación van sus corazones para despedirnos con mucho amor, los vamos a extrañar”, dijo la marca.

El post fue acompañado por una imagen en la que se muestra una galleta Oreo partida por la mitad, como símbolo de una aparente despedida. De inmediato, las redes sociales se inundaron de mensajes nostálgicos y especulaciones sobre el supuesto retiro del producto.

La gente se está preguntando si se trata de una campaña publicitaria / FB: @OreoMex|

¿Se despide realmente Oreo de México?

Aunque el mensaje causó alarma, todo indica que se trata de una estrategia publicitaria. En el pasado, Oreo realizó una campaña similar en España, donde también anunció su salida del mercado… solo para días después lanzar una nueva línea de productos.

Medios internacionales reportaron que la marca utilizó la misma fórmula de "falsa despedida" para generar expectativa y dar paso a una nueva etapa comercial.

Con esta imagen, Oreo se despidió de los mexicanos / FB: @OreoMex|

Las reacciones del adiós de Oreo

Por ahora, no se ha confirmado si cambiará la presentación original de las galletas o si se trata del lanzamiento de un nuevo sabor o edición especial. Lo que es seguro, es que la marca no dejará el mercado mexicano, al menos no de forma definitiva.

De inmediato los cibernautas empezaron a reaccionar sobre la supuesta partida de la famosa galleta, todos lo hicieron con humor pero también con tristeza.

“Igual que mi ex, se fué sin mas explicaciones”, “¡No por favor, no asusten!” “Hasta mi perro se llama Oreo en su honor de lo mucho que me gustan”, “Y qué va a ser de nosotras las Nenis reposteras”, y “No puedo creer que mis galletas favoritas me las están quitando, NOOOOOO”, fueron parte de los comentarios.

Los comentarios no se hicieron esperar ante el adiós de la galleta / Redes Sociales|

