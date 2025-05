¿Infonavit te quitará tu casa si dejas de pagar el crédito hipotecario? Esto sabemos

Ante los rumores que han circulado en redes sociales sobre una posible recuperación de viviendas por parte del Infonavit, la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que el Gobierno no tiene la intención de quitar casas, sino de regularizar más de 933 mil inmuebles en situación irregular a través de un programa impulsado por la Secretaría de Bienestar.

DFP tag: DN_Intext_Center_BTF_1

Durante una reciente declaración, la mandataria detalló que, al 5 de mayo de 2025, ya se habían contabilizado 47 mil 845 viviendas como parte de este esfuerzo, cuyo objetivo es brindar certeza legal y habitacional a miles de familias mexicanas.

“Lo que no podemos es dejarlas en esta situación… estamos revisando con la idea de que no se le quite a nadie su vivienda”, puntualizó.

DFP tag: DN_Intext_Center_BTF_2

El Gobierno asegura que no busca quitar casas / FREEPIK|

¿Qué busca el nuevo censo de viviendas Infonavit?

El censo, realizado por servidores de la nación, tiene como propósito identificar viviendas que:

Carecen de servicios básicos



Fueron construidas con dimensiones inadecuadas (algunas de 3x3 metros)



Están habitadas por personas distintas a quienes solicitaron el crédito originalmente

La presidenta señaló que si las casas están ocupadas por familias en condición vulnerable, se buscará regularizar su situación con opciones de arrendamiento o compra accesible.

El Gobierno busca casas que se encuentren en situación irregular / FREEPIK|

Infonavit propone soluciones, no desalojos

Por su parte, Octavio Romero Oropeza, director general del Infonavit, destacó que muchas de estas irregularidades son consecuencia de malas prácticas de gobiernos pasados, donde las viviendas fueron construidas en zonas alejadas o sin servicios, y se firmaron contratos con despachos con prácticas fraudulentas.

El funcionario federal anunció tres medidas clave para atender las distintas situaciones identificadas:

1. Para viviendas ocupadas por los acreditados:

Reestructuración del crédito



Congelamiento de la deuda



Reducción de tasas de interés y mensualidades



Quitas de saldo



2. Para viviendas ocupadas por terceros:

Arrendamiento social con opción a compra



3. Para viviendas desocupadas o vandalizadas:

Rehabilitación



Oferta mediante esquema de arrendamiento social con opción a compra

La prioridad es que las familias conserven su hogar

Se apoyará a las familias para que se pongan al corriente / FREEPIK|

Lejos de las especulaciones, el mensaje desde el Gobierno Federal es claro: la prioridad es garantizar que las familias permanezcan en sus viviendas y tengan opciones viables para regularizarlas.

“Si la está ocupando alguien que originalmente no pidió el crédito, se evaluará la situación y se les dará la opción de rentar o comprar”, reiteró Sheinbaum.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: DRAGON BALL LIVE SYMPHONIC 2025: SEDE, FECHA, INVITADOS Y COSTO DE BOLETOS