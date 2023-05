¡Orgullo guerrerense! Karatekas destacan con 15 preseas en competencia nacional

La Asociación Guerrerense de Karate Do (AGK) triunfó en el XXXI Campeonato Nacional Infantil y Juvenil, FEMEKA 2023 en Morelia, Michoacán con 15 preseas. El evento no solo se limitó a la competencia en combate y formas, sino que también hubo seminarios para jueces, entrenadores y atletas.



Originario de Okinawa, Japón, el Karate Do es un arte marcial y un deporte de contacto que exige gran dedicación y constancia para su aprendizaje, asimismo, se caracteriza por su énfasis en la defensa personal y la disciplina.



El presidente de la Asociación y entrenador de la delegación se mostró satisfecho por el gran aprendizaje y éxito de los karatekas guerrerenses. Mencionó que ahora este grupo de jóvenes está enfocado en la fase final de los Nacionales CONADE 2023 que se llevará a cabo en Tabasco.



Entre las guerrerenses premiadas destacan Alejandra Arellano, quien ganó oro en Kumite y Kata; Violeta Barragán, que se llevó el primer y segundo lugar; Getsemani Neri y Susana León, quienes lograron el puesto de honor y el bronce; además de Sara Balandrano, con dos terceros lugares.



Por otro lado, Raymundo López obtuvo el segundo sitio en Kumite, Ángel Guzmán y Carlos Guerrero se llevaron la tercera posición en Kumite, Joseph Díaz ganó el segundo lugar en Kumite, y Ehecatl Carmona, el tercer lugar en Kata. Incluso la pequeña de cinco años, Renata Lezama, consiguió plata en combate y el tercer puesto en formas.



De esta forma, el estado de Guerrero a través de la administración de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, ha demostrado el fuerte empuje que da a la juventud de ese estado, promoviendo la práctica deportiva y sana al tiempo que busca darles proyección a nivel nacional e internacional.