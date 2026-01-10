Exjugador de Chelsea anuncia su muerte: "Me quedan unos días"

El mundo del deporte se encuentra en estado de shock tras las devastadoras declaraciones de Lamisha Musonda. El exfutbolista belga, que formó parte de las filas del Chelsea, utilizó sus canales oficiales para compartir un mensaje desgarrador: su salud ha llegado a un punto crítico y, según sus propias palabras, se enfrenta a sus últimos días de vida.

A sus 33 años, Musonda rompió un prolongado silencio en redes sociales para explicar el motivo de su ausencia y la gravedad de la batalla que libra en privado. Aunque no especificó el diagnóstico exacto de la enfermedad, el tono de su despedida ha generado una ola de solidaridad entre aficionados y colegas de profesión.

Lamisha Musonda lucha por su vida | Grosby Group

Un mensaje de despedida y resistencia

Tras dos años marcados por el hermetismo y el sufrimiento físico, Musonda decidió sincerarse con sus seguidores sobre la irreversibilidad de su condición. "Al darme cuenta de que solo me quedan unos días, también entiendo que tuve a mucha gente a mi lado", expresó el exmediocampista en un texto cargado de emotividad.

A pesar de la dureza del pronóstico, el atleta subrayó su determinación de no bajar los brazos:

"Mi salud es crítica y ahora estoy luchando por sobrevivir. Mi familia y yo estamos peleando, y no me rendiré hasta mi último aliento".

Lamisha Musonda en su etapa con Chelsea | Grosby Group

Del sueño en Stamford Bridge a la lucha personal

Lamisha Musonda aterrizó en el Chelsea en 2012, llegando desde el Anderlecht belga como una de las promesas de su generación. Tras formarse en la academia de los "Blues" en Stamford Bridge, logró alcanzar el primer equipo, cumpliendo el sueño de competir en la élite del fútbol inglés.

En su mensaje, Musonda recordó con gratitud su trayectoria y lamentó no poder despedirse personalmente de quienes marcaron su vida.

“Al darme cuenta de que solo me quedan unos días, también me doy cuenta de que tuve a mucha gente a mi lado y siempre atesoraré los recuerdos. La vida es dura, pero es magnífica. La vida está llena de altibajos, y nadie puede comprender realmente el dolor que se siente. Estos dos últimos años han sido particularmente difíciles y desafiantes para mí. Con gran tristeza les anuncio que estoy luchando por recuperar mi salud”

El fútbol se vuelca con Musonda

La noticia se ha vuelto viral en cuestión de horas, provocando reacciones en diversos clubes y entre excompañeros que compartieron vestuario con él en Londres y Bélgica. La comunidad futbolística permanece atenta a cualquier actualización, enviando mensajes de aliento a un hombre que, incluso en su momento más oscuro, define la vida como algo "magnífico".