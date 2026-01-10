Así funciona Lollipop Star, el dulce que te deja escuchar música al comerlo

CES 2026 volvió a sorprender con uno de los inventos más virales del año: una paleta musical que transmite canciones desde tu boca directo a tus oídos. Sí, leíste bien.

Lollipop Star es el nombre de esta golosina tecnológica que usa conducción ósea para reproducir canciones. No necesitas audífonos, bocinas ni volumen alto. Solo te metes la paleta a la boca, la muerdes suavemente con las muelas, y empieza la fiesta sonora... pero solo tú puedes escucharla.

La paletas transmiten ondan sonoras desde los dientes al oído / Redes Sociales

El sabor a tus oídos

“El sonido es sutil, incluso con tapones para los oídos, pero inconfundiblemente audible”, explicó Alison DeNisco Rayome de ZDNet, quien probó el producto durante la feria.

La tecnología que esconde el palito de la paleta transmite vibraciones a través de los dientes hasta el oído interno. Y para mejorar la experiencia, se recomienda taparse los oídos. Todo esto sin dejar de saborear el dulce, claro.

Hasta el momento solo son tres sabores y tres canciones diferentes / Especial

¿Cuánto cuesta la paleta musical?

La empresa Lava Tech la puso en exhibición durante el CES 2026 en Las Vegas y reveló que su precio estimado será de 8.99 dólares, es decir, 191 pesos mexicanos al tipo de cambio actual.

Por ahora, hay una lista de espera con más de un millón de personas listas para comprarla, y se espera que se sumen más cuando se expanda el catálogo de artistas disponibles.

Lava Tech es la empresa que inventó este dulce sonoro / Redes Sociales

Sabores con ritmo

Cada Lollipop Star combina un sabor con un artista específico. Hasta ahora, hay tres versiones disponibles:

Paraíso Azul – "Un día hermoso" de Akon

Melocotón blanco y fresa – "Munch, Baddie Baddie, Big Guy" de Ice Spice

Sal marina de lima – "Mount Pleasant" de Armani White

Una especie de playlist comestible, que promete llevar la experiencia musical a otro nivel. ¿El futuro de la música viene con sabor? Puede que sí.

Cada paleta tendría un precio de casi 200 pesos / Redes Sociales