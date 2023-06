Hijo de Mario Bezares habla sobre la polémica supuesta paternidad de Paco Stanley

El documental sobre el desconcertante asesinato al conductor Paco Stanley ha dado de qué hablar, pues diversas versiones han salido a la luz.

Hay declaraciones y versiones sin comprobar de que una de las causas del homicidio a Stanley pudo haber sido por el hijo de Mario Bezares, Alan.

"Es la primera vez que hablo de esto. Esta entrevista es para enfrentar algo que nunca había enfrentado; una mentira que se convirtió en verdad", comentó el hijo de Mario Bezares.

Alan Bezares reveló que había recibido comentarios en los que se insinúa que Mario no era su padre, sino que su progenitor era Paco Stanley. Incluso dijo que llegó a dudar y que se puso a investigar en Google a ver si era cierto.

Asimismo, el hijo de Mario declaró que a lo largo de su vida ha sido señalado como el culpable de la discordia entre Paco Stanley y Mario Bezares.

"No eres hijo de Mario Bezares y por eso lo mató. ¿Qué culpa tiene un niño de 11 años de que culpen a tu padre de un asesinato? Si yo, como hijo, me metí a internet y dudé de su verdad; ¿Qué pensarán ellos? La gente me impuso una carga que no me correspondía", sentenció Alan.

