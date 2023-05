Pancho Barraza, a través de su oficina de prensa, dio a conocer que se encuentra bien físicamente después de que sufrió un accidente automovilístico en el que viaja en la carretera de Tepic a Mazatlán.

“Por fortuna Pancho Barraza se encuentra bien y ya fue revisado por los médicos que confirman su estado de salud”, informó en un comunicado el equipo de Francisco Javier Barraza Rodríguez para tranquilizar a sus fanáticos.

“La única y verídica información oficial se hará únicamente a través de su oficina de prensa Star Media Conslting, casa disquera RB Music y en sus cuentas personales”, agregaron.

Por su parte, a través de un video, el propio cantante de música regional mexicana le explicaba a su esposa que estaba totalmente en buen estado. “Yo estoy bien, totalmente bien. Mira, en cabeza, mi cuerpo, los pies, arriba, todo normal”, expresó.

Finalmente, señaló que fue una falla mecánica en el auto. “Nada más el carro de despedazó, pero yo estoy bien, amor. No te preocupes, ahorita te veo en la casa”.

EL MENSAJE A SUS SEGUIDORES

“Mis teléfonos no paran. Si es verdad, tuve un accidente hace ratito, un accidente muy aparatoso. Ustedes pueden ver el vehículo en redes sociales, el vehículo destruido. Bendito sea dios yo no tengo ni un rasguño. Estoy bien. Estamos muy bien, físicamente estoy muy bien, emocionalmente estoy muy bien. No se preocupen”, informó Pancho Barraza.

