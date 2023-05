Julio César Chávez Jr. salió de rehabilitación hace unas semanas, pero recientemente comentó en sus redes sociales que gente cercana a su padre, Julio César, quieren volver a internarlo en un anexo.

El boxeador señaló que dichas personas quieren quedarse con su dinero y por eso quieren encerrarlo, mientras dijo que presiente que su papá, quien también sufrió por las adicciones, se deja llevar por quienes lo quieren lejos.

“Yo creo que a mi papá le calientan la cabeza sobre mí, soy una persona humilde y me porto bien, no entiendo por qué le dices esas cosas de mí. Encontré un papel de que me quieren volver a meter al anexo.

“Porque les conviene, a ellos no les importa mi carrera, como ya tengo millones ya están conformados a repartírselos, mi papá se deja manipular, ustedes realmente me ven como soy, que me dejen vivir a gusto, todo se paga en esta vida”, comentó Chávez Jr. en un en vivo de su Instagram.

Finalmente, el Jr. confesó que el comportamiento de su papá con él, mientras que la espera y desea volver a subirse al ring a una pelea de box porque se siente tranquilo y bien desde que salió del anexo.

“Hoy ya no quiere que boxee, eso es egoísmo porque siempre lo he apoyado, me gustaría que siguiera boxeando, pero algo cambió en él, cambió su comportamiento, no sé si algo está tomando o le están dando algo. Ustedes me vieron desde hace dos semanas que salí, estoy bien, pero ya empezaron con la presión, a decir cosas que no son ciertas”, concluyó Julio César Chávez Jr.

