Paola Suárez sale del hospital; no quiere que le pase nada a su exnovio

Por la tarde de este viernes, Paola Suárez salió del Hospital General de León luego de que fue internada por un pleito que tuvo con su exnovio.

La influencer hizo un enlace en vivo para su canal de YouTube donde explicó que ya está en su casa, pero sigue delicada por los golpes que trae en todo el cuerpo.

Sus seguidores le mandaron mensaje de apoyo y le pidieron que se cuidara de Jesús ’N’, con quien se iba a casar. Pero Pao mencionó que afuera de su hogar está la policía vigilando para que no regrese su presunto agresor.

Paola Suárez está dolida del corazón

La integrante de ‘Las Perdidas’ dijo llorando que nunca pensó que su prometido le hiciera tanto daño con sus actos y esperaba que todo fuera un mal sueño.

“El amor no se termina de un día para otro, a mí me gustaba mucho ir a la casa de su mamá porque me la pasaba a gusto, con sus hermanos, pero esta persona siempre ha sido un poco agresiva”, relató.

Paola se preocupa por su exnovio

Paola expuso que está preocupada por lo que vaya a pasar después de la denuncia que puso contra su expareja. Incluso, mencionó que no quiere que le pase nada al galán.

“Me siento muy mal, me desespero, no sé qué hacer, me siento con miedo y a la vez me siento preocupada de lo que va a pasar. No quiero que le pase nada a él, tanto es mi cariño. Siempre se lo dije: ‘Yo te quiero mucho, no te quiero perder, hay que llevarla bien’”, narró.

Por último, la influencer mencionó que ahora debe de cuidarse y seguir las indicaciones médicas para su pronta recuperación.

