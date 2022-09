Pedro Rodríguez: Rehabilitaremos calles en las Peñitas, bodegas de Atizapán y Calacoaya

El presidente de Atizapán de Zaragoza, Pedro Rodríguez Villegas, dio el banderazo de inicio del mejoramiento con concreto hidráulico de calles en la colonia Las Peñitas y Las Bodegas, zona industrial de este municipio, en las que se invertirán casi 11 millones de pesos.



Una de ellas fue la calle Central de Abastos, en Las Bodegas, donde, acompañado de integrantes del Cabildo y de directores de área, el Alcalde reafirmó su compromiso por recomponer la infraestructura vial del territorio municipal.



“Lo que nos queda, como Gobierno, es ser facilitadores de inversión y que esta Central vuelva a ser lo que hace muchos años fue. Han sido muy valientes al seguir luchando contra la pandemia y todas las adversidades que se han presentado.



“Si sumamos esfuerzos lo vamos a lograr, vamos por buen camino. Aquí está la muestra de que uniendo voluntades se pueden lograr grandes cosas. Vamos avanzando y poco a poco iremos haciendo que esto se recomponga y todos los atizapenses nos sintamos orgullosos de tener una Central que realmente vuelva a ser un ícono del Valle de México, que le demos vida y sea el sustento de miles de familias de las que su economía depende de esta Central de Abastos”, consideró el Edil.



En un área de 3 millones 276 mil.30 metros cuadrados, sobre la calle Central de Abastos, del tramo que va de Av. Miguel Hidalgo a Privada Ignacio Zaragoza, las obras incluirán trazo y nivelación, demolición de carpeta de concreto hidráulico; conformación, afine, nivelación y compactación; además de construcción de base con material de banco.



Se procederá con la pavimentación con concreto hidráulico premezclado, construcción de reductores de velocidad, suministro y colocación de luminarias, reparación de guarniciones y banquetas y balizamiento y señalización. Todo lo anterior, con un monto de inversión que asciende a 5 millones 72 mil 953.09 pesos.



Erasmo Sámano, presidente de la Central de Abasto de Atizapán de Zaragoza, señaló que el beneficio será no sólo para los vecinos y comerciantes de la zona, sino más amplio.



“Vamos a tener una vialidad más rápida, la gente se puede estacionar mejor y va a mejorar mucho no sólo para la Central de Abastos, sino para toda la gente que nos visita. La principal problemática eran los baches, nos faltaba una boca de tormenta y nos la pusieron, también unas coladeras que aún no teníamos y nos las colocaron. Hicimos la solicitud al Presidente Municipal y aquí está”, describió.



Se contempla un tiempo de ejecución de obra de 75 días y un beneficio para 7 mil 210 habitantes.



Otra calle que será rehabilitada con concreto hidráulico es la México 68, de carretera Lago de Guadalupe a Cerrada Teotihuacán, en la Colonia Las Peñitas, en un tramo de 328.95 metros lineales, con un área de 2,265.61 metros cuadrados, para donde se calculan dos meses de labores y un monto estimado de 3 millones 923 mil 932.44 pesos.



Y en Calzada Ailes, en Calacoaya, se invertirán un millón 806 mil 614.48 pesos para el tramo comprendido entre callejón del puente al CAD 0+256.15. La obra durará 45 días en una longitud de 256.15 metros lineales que tiene un área de 1,197.44 metros cuadrados. El beneficio será para 2,529 habitantes.



Ahí, los vecinos agradecieron al Presidente Municipal la intervención para reparar la vialidad, solicitud que, dijeron, hicieron durante más de 20 años