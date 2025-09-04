Pensión Bienestar 2025: Suspenden pagos a Adultos Mayores en septiembre

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores correspondiente al bimestre septiembre-octubre de 2025 inició su dispersión el pasado 1 de septiembre; sin embargo, el pago no se realizará todos los días. De acuerdo con la Secretaría del Bienestar, algunos días de este mes no habrá depósitos, lo que ha generado confusión entre los beneficiarios.

El programa aplica un calendario escalonado de entrega de apoyos/iStock

¿Por qué se suspenden los pagos?

El programa aplica un calendario escalonado de entrega de apoyos, que va del 1 al 25 de septiembre y depende de la letra inicial del primer apellido. Esto significa que los adultos mayores no recibirán el depósito en días continuos, sino únicamente en las fechas que les corresponda.

¿En que fechas no habrá depósito?

El calendario oficial establece pausas en la entrega, lo que representa suspensión temporal de pagos en jornadas específicas. Por ejemplo:

Los fines de semana no habrá depósitos ( sábados 6, 13, 20 y domingos 7, 14 y 21 )

Tampoco se dispersará el apoyo el martes 16 , por ser día festivo nacional.

El resto de los días se asignan de acuerdo con la inicial del apellido del beneficiario.

Fechas confirmadas de pago por apellido

Según la Secretaría del Bienestar, así quedará el calendario en septiembre de 2025:

A : lunes 1

B : martes 2

C : miércoles 3 y jueves 4

D, E, F : viernes 5

G : lunes 8 y martes 9

H, I, J, K : miércoles 10

L : jueves 11

M : viernes 12 y lunes 15

N, Ñ, O : miércoles 17

P, Q : jueves 18

R : viernes 19 y lunes 22

S : martes 23

T, U, V : miércoles 24

W, X, Y, Z: jueves 25

¿De cuánto será el apoyo?

El monto para este bimestre se mantiene en 6,200 pesos para los Adultos Mayores. El depósito se realiza de manera directa en la Tarjeta del Bienestar, la cual puede usarse en cajeros automáticos y establecimientos con terminal bancaria.

El monto para este bimestre se mantiene en 6,200 pesos/iStock

Importante para nuevos beneficiarios

Las personas que se registraron durante agosto de 2025 no recibirán el pago en este bimestre, ya que aún se encuentra en proceso la entrega de su tarjeta del Banco del Bienestar.

Los pagos del bimestre septiembre-octubre de 2025 están ya en marcha, con fechas claras y ordenadas para garantizar un proceso eficiente. Se recomienda a los beneficiarios estar atentos a la fecha que corresponda a su apellido, conservar y verificar el estado de su tarjeta del Bienestar, y no precipitar retiros. En caso de dudas, consultar canales oficiales como el sitio web de la Secretaría del Bienestar o sus redes sociales.