Periodista Claudia Mollinedo pierde su trabajo por polémico video que le valió el apodo de ‘Lady Polanco’

En las últimas horas, el nombre de Claudia Mollinedo se ha vuelto tendencia en redes sociales, y es que la periodista fue despedida del medio donde colaboraba luego de protagonizar un video en el que se quejaba de un restaurante. La situación le valió el apodo de ‘Lady Polanco’.

La queja en redes sociales que desató la polémica

Todo comenzó el pasado fin de semana, cuando la comunicadora utilizó su cuenta personal de Instagram para compartir un video en el que se quejaba del restaurante Bagatelle, ubicado en Polanco. Según su relato, ella y sus amigas fueron invitadas a retirarse porque el establecimiento cierra a la 1:00 AM, pero ya eran las 1:30 de la madrugada.

“Aquí en este restaurante, donde pagamos casi 25 mil pesos de cuenta, así nos corrieron, nos dejaron afuera, en la calle… nos prendieron las luces, empezaron a barrer y todavía nos escoltaron a la salida cual si hubiéramos sido delincuentes que no hubiéramos pagado la cuenta, y una cuenta tan cara como las que nos tocó pagar”.

La mujer y sus amigas se quejaron de restaurante en Polanco/IG: @mollinedoficial|

La periodista agregó en el video:

“Hemos comido en lugares mucho más ricos, donde hasta el último minuto te respetan la estancia, y aquí nos trataron como si fuéramos unas criminales”.

Además, grabó sin su consentimiento al empleado del restaurante que le pidió retirarse. Él se limitó a decir:

“Aquí se cierra a la una (1:00 AM), no cuando ustedes quieran.”

'Lady Polanco' se disculpa públicamente

El video generó indignación y se hizo rápidamente viral. Ante la presión, Claudia Mollinedo publicó un nuevo video, esta vez para ofrecer disculpas. En él, reconoció que su actuar fue inapropiado y reveló que fue apartada de su trabajo en el medio donde colaboraba.

“No fue la forma adecuada de expresar mi molestia. Asumo la responsabilidad de mis palabras y acciones. Me toca asumir las consecuencias. Me duele profundamente haber decepcionado a quienes han confiado en mi trabajo durante estos años. También me duele haber afectado la imagen de un medio al que respeto y que por ahora ha decidido apartarme, y lo entiendo.”

Claudia Mollinedo fue despedida de Imagen TV tras difundir un video donde reclamaba haber sido desalojada de un restaurante en Polanco. Tras la controversia, Mollinedo ofreció una disculpa pública, reconociendo que su publicación fue imprudente. https://t.co/vTLXSC8zp3 pic.twitter.com/yPN0zBvmyR — Prófugos del Ácido Fólico (@EsdeProfugos) July 29, 2025

¿En qué medio trabajaba Claudia Mollinedo?

Muchos usuarios concluyeron que había sido Imagen Televisión el medio que la apartó de sus funciones, debido a que trabajó ahí en el noticiario de Ciro Gómez Leyva, el cual salió del aire en octubre pasado. Sin embargo, la realidad es que la periodista colaboraba con el periódico El Independiente, donde escribía una columna semanal.

La periodista sí trabajo en el pasado para Imagen Televisión/IG: @mollinedoficial|

Dicho medio emitió un comunicado desaprobando sus declaraciones y aclarando su decisión:

“Nuestro medio no comparte su punto de vista, por lo que suspenderá su colaboración semanal hasta que se aclaren los sucesos.”

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Joaquín López-Dóriga confirma que fue hospitalizado: ¿Qué le pasó?