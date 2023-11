Periodista pasa de cubrir ‘la mañanera’ de López Obrador a vender contenido en plataforma

Yamel Contreras, una periodista que habitualmente cubre la conferencia mañanera del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sorprendió al dar a conocer que a la par de su trabajo como comunicadora en la fuente de política, ahora también vende contenido exclusivo en una plataforma.

La periodista, quien trabaja como directora del portal de noticias ‘The Mexico News 1’ y en su momento se hizo popular con tuits en los que se quejaba de que AMLO no le daba la palabra en las conferencias, abrió su cuenta en dicha plataforma azul desde agosto pasado, pero recientemente fue que la compartió, asegurando que su trabajo como comunicadora no le impide explorar esta otra faceta personal.

“ Puedes ser lo que quieras ser, la sociedad durante años nos ha impuesto reglas basadas en el ‘qué dirán’ y eso nos ha limitado, incluso orillado a dejar atrás sueños, aventuras, historias y en el camino, hemos dejado trozos de nuestra vida”, dice parte del mensaje que escribió en redes sociales junto a un video en donde la periodista se muestra sensual.

“ El otro lado que no conocías de mí. Conductora, YouTube y periodista en construcción con más de 1 millón de followers en mis redes sociales. Hablar de política, analizar noticias y cuestionar lo que pasa en México, no me impide ser mujer, femenina y sensual”, es la descripción de su perfil, al que se puede acceder para descargar el contenido a cambio de 250 pesos al mes o alrededor de 700 pesos por tres meses.

