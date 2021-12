Periodista rompió en llanto al transmitir el accidente de los migrantes en Chiapas

El periodista César Cansino rompió en llanto al enfrentarse con la imagen de los cuerpos sin vida de 55 migrantes que se vieron involucrados en un accidente a la entrada de Chiapa de Corzo en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. El hecho se reportó este jueves 9 de diciembre.

Aproximadamente más de 150 personas provenientes de Centroamérica, especialmente de Guatemala, se vieron afectadas cuando el tráiler en el que venían transportadas volcó.

Se calculan un poco más de 100 lesionados entre los que se encuentran varios de gravedad. Se cree que la caravana habría salido de Carmen Xhan, perteneciente al municipio de La Trinitaria, ubicado en la frontera de México-Guatemala.

El vehículo venía cargado desde el municipio de Comitán de Domínguez, Chiapas, para su llegada a Chiapa de Corzo, los migrantes ya habrían pasado un aproximado de 3 horas en el transporte y dos retenes de Migración.

"No, no, no, no. Hay decenas de personas sin vida. Tendidas. Les han puesto una manta", exclamó el reportero cuando se enfrentó a la dura escena.

Se sabe que el chofer perdió el control en una curva de la carretera Chiapa de Corzo-Tuxtla Gutiérrez cerca de la 15:26 horas, y se estrelló en el puente Belisario Domínguez. Testigos afirman que circulaba a alta velocidad.

"Esto es inhumano. Estas chingaderas que pasan todos los migrantes para poder buscar una vida. Aquí los arriesgaron a todos", Cansino narró el hecho con justa indignación y la voz entrecortada.

César hizo el señalamiento de que hacían falta unidades médicas, personal y camillas. Varios afectados yacían en el suelo, algunos desorientados y los que corrieron con más suerte pudieron declarar uno que otro detalle a la cámara.

