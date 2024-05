Pese a apagones de luz en México, AMLO ayudará con energía eléctrica a Belice

Los apagones que habido durante las últimas semanas en todo México, no impedirá que nuestro país ayude con energía eléctrica a Belice, gracias a un acuerdo que firmó el Presidente Andrés Manuel López Obrador con el Gobierno de aquel país, encabezado por el primer ministro Juan Antonio Briceño.

Fue durante la conferencia mañanera que ofreció AMLO este día en Palacio Nacional, que el mandatario mexicano informó sobre esta ayuda energética al país caribeño, argumentando que “somos pueblos hermanos”.

“Acabamos de tener una reunión con el primer ministro de Belice y hay un acuerdo con ellos de ayudarles también con energía eléctrica.

“Aun con esta situación especial por el calor se va a cumplir con el acuerdo de ayudarles para que no les falte la energía eléctrica en el caso de Belice. Somos pueblos hermanos, somos vecinos y tenemos que ayudarnos mutuamente”, declaró López Obrador.

AMLO asegura que el servicio eléctrico en México está fortalecido

El Presidente de México reiteró el elevado consumo de energía producto de las altas temperaturas, sin embargo, asegura que el servicio eléctrico del país está fortalecido y es capaz de proveer de luz a todos los mexicanos.

“Decirles que ayer fue un día de mucho consumo también de energía y afortunadamente no hubo suspensión del servicio eléctrico; ahí vamos avanzando. Dicen algunos que es pues un síntoma o un signo de falta de infraestructura no, o de debilitamiento de la industria eléctrica, el que estamos hablando de que no habido apagones, lo cierto es que está bien la industria eléctrica.

“Pero imagínense que no hubiésemos intervenido desde el principio para fortalecer a la Comisión Federal de electricidad y que hubiesen todos los días apagones sobre todo por esta situación del calor, Imagínense los gritos de los conductores de radio, de televisión”, agregó AMLO.

