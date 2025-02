¿Peso Pluma está siendo investigado por EE.UU. por sus presuntos nexos con "Los Chapitos"? Esto se sabe

El 9 de enero, avionetas en Culiacán, Sinaloa, distribuyeron volantes acusando a 25 influencers y cantantes, incluyendo a Peso Pluma, de estar relacionados con "Los Chapitos", una facción del Cártel de Sinaloa, y de actuar como colaboradores y financistas de la organización criminal.

¿Peso Pluma está siendo investigado por EE.UU por presuntos nexos con "Los Chapitos"?

En el podcast de Gusgri, el periodista Luis Chaparro discutió la evolución de la guerra interna del Cártel de Sinaloa, señalando que ahora también se desarrolla en las redes sociales. Explicó cómo este conflicto ha trascendido al ámbito digital, reflejando su transformación.

“En tiempos de guerra, todo el mundo se agüita, todo el mundo dice, “no, no, no, yo jamás... A ver, yo no tengo nada que ver ahí”. Pues sí, carnal, pero en tiempos de paz, sí le diste el abrazo, te tomaste la foto, le hiciste el favor, se lo pediste”, señaló.

El periodista manifestó que no le sorprendió observar la presencia de ciertos artistas, como Peso Pluma, en los volantes, dado que es un hecho ampliamente reconocido en la industria musical que el cantante ha recibido financiamiento del crimen organizado desde el inicio de su carrera.

“Se había hablado hace mucho tiempo atrás que Peso Pluma sí fue financiado por el cártel, sí agarró lana, les lavó feria y le hicieron su carrera de alguna manera, y pues fuentes dentro de la misma organización en su momento, fuentes en agencias de Estados Unidos que también le saben bien y que traen investigaciones y que dicen, “¿cómo no?”, pero pues ahorita, ¿cómo tocarlo? Está difícil porque ya ese dinero se repartió, se lavó y se deslavo”.

En el contexto de los narcocorridos, se hace referencia a la "maldición de Peso Pluma", la cual sugiere que los narcotraficantes mencionados en sus composiciones son objeto de persecución por parte de las autoridades. Asimismo, se señala que existen investigaciones en curso en Estados Unidos en relación con el cantante, aunque estas se están llevando a cabo de manera discreta.

“sí traemos una investigación bastante grande de este personaje”.

