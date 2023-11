Phoenix, The Hive y Pulp revientan el Corona Capital

Para la segunda mitad del Corona Capital el descontrol llegó a cada uno de los escenarios. Mientras Two Doors Cinema Club terminaba su presentación, gran parte del público corrió al escenario 'Vans' para disfrutar de la presentación de Phoenix.

Al primer minuto de las nueve de la noche, la banda francesa apareció toda desfachatada y desde el primer acorde sus seguidores no pararon de gritar hasta que el vocalista Thomas Mars empezó a cantar.

Las letras acompañadas de indie rock hicieron que sus fans compitieran para ver quién se desgarraba más la garganta y así demostrar que son fieles seguidores del grupo.

Los brincos empezaron cuando en sus temas el toque electrónico salió a relucir y así sonaban 'Party Time', 'Lisztomania' y 'Trying To Be Cool'. Al final, todos quedaron satisfechos con el concierto de poco más de una hora y más por qué el invitado de honor fue León Larregui de Zoé.

Vuelan cervezas por todos lados

Ahora tocaba el turno de The Hives, quien llegó agresivo con un rock crudo y estridente. Desde la primera rola todos los presentes en el escenario 'Corona' aventaron sus vasos de cerveza y bailaban con las manos en alto. Conforme la noche avanzaba, la banda subía la velocidad de sus canciones y los presentes cada vez se ponían más eufóricos.

La multitud no permitía armar el slam por lo apretado que estaban, aunque el vocalista pedía que armaran un descontrol abajo de él. Solo los vasos con chela seguían volando por todos lados y las cabezas de la gente resaltaban en cada gran brinco de que daban.

Los clásicos de Pulp enamoran

El turno de la elegancia hecha canción llegaba con Pulp frente a un público ansioso de escuchar esos temas que viene creando desde finales de los 70. Y desde el principio, Jarvis Cocker quiso impresionar a todos al interpretar 'Disco 2000' y a una sola voz causó una hermandad en el escenario.

A lo largo de hora y media, los británicos hicieron que el frío no se sintiera tanto, y el calor de Pulp encendiera al primer día del Corona Capital, el cuál tuvo una asistencia de 80 mil personas.

