Picnic nocturno en Chapultepec para celebrar el Día de San Valentín

Pasa una noche romántica y perfecta para disfrutar con tus amigos o con tu pareja, en el Picnic Nocturno en el Bosque de Chapultepec.

¡Y no puedes perdértelo! Este será el primer picnic nocturno del año, y se llevará a cabo en el Jardín Botánico de Chapultepec el viernes 14 de febrero, de 20:00 a 23:00 horas.

No te preocupes por llevar dinero para la entrada, pues.. ¡La entrada es completamente gratuita! Por lo que se espera que asista mucha gente, así que habrá cupo limitado, por lo que te recomendamos llegar a tiempo para encontrar buen lugar.

El picnic nocturno consiste en que lleves tu tapete, tu canasta de comida y mucha buena vibra para pasar una noche increíble bajo las estrellas en uno de los lugares más icónicos de la ciudad.

Recomendaciones para el picnic nocturno y que la pases chido

Llega con tiempo: El cupo es limitado, así que se recomienda llegar al menos dos horas antes.

Lleva tu propio picnic: Puedes llevar tu comida favorita, pero ojo, no se permite el ingreso de bebidas alcohólicas.

Sin plásticos, porfa: Sé buena onda con el medio ambiente y evita llevar plásticos de un solo uso. Opta por envases reutilizables.

Tu tapete es tu mejor amigo: No olvides llevar un tapete, manta o petate para sentarte cómodamente.

No venden comida dentro: No esperes encontrar un puestecito vendiendo canastas de picnic, lleva lo que vayas a comer.

Sin lomitos esta vez: Aunque amamos a los perritos, en esta sección del bosque no se permite el acceso a mascotas.

