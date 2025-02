Trump afirma que habló sobre el fin de la guerra de Ucrania con Putin

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, declaró que mantuvo una conversación con su homólogo, Vladimir Putin, este miércoles, en la cual discutieron el inicio de negociaciones para poner fin a la guerra en Ucrania.

Trump asegura que habló con Putin sobre el fin de la guerra en Ucrania. / X |

"También hemos acordado que nuestros respectivos equipos comiencen las negociaciones de inmediato, y comenzaremos llamando al presidente Zelenski, de Ucrania, para informarle de la conversación, algo que haré ahora mismo", dijo el mandatario.

I just had a lengthy and highly productive phone call with President Vladimir Putin of Russia. We discussed Ukraine, the Middle East, Energy, Artificial Intelligence, the power of the Dollar, and various other subjects. We both reflected on the Great History of our Nations, and…

