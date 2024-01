Pirola, variante que afecta más los pulmones; te decimos porqué

Pirola, nueva variante del Covid-19, afecta más los pulmones, y eso podría significar mayor ocupación en los hospitales, ya que en la temporada invernal las enfermedades respiratorias aumentan. Incluso, en estudios realizados por Centro Alemán de Primates (DPZ) y la Escuela Médica de Hannover, se demostró que Pirola, además de mayor resistencia a las vacunas, tiene más poder para dañar los pulmones.

De acuerdo a la información del Centro Alemán de Primates. las mutaciones S50L y K356T en la proteína de pico de Pirola, y la enzima TMPRSS2, son fundamentales al ingresar en el tejido pulmonar. Incluso, la subvariante BA.2.86 ha causado mayor expectativa debido a que la fuerza de afectar los pulmones no la tenía Ómicron, que se ha mantenido por más de dos años como una variante de COVID-19, por lo que los científicos se mantienen atentos, ya que a los pacientes les pueden ocasionar complicaciones en el sistema respiratorio.

¿Cuáles son los síntomas de Pirola?

Pirola es capaz de transmitirse vía aérea e intestinal, y a pesar de que no causa un padecimiento considerado ' grave', sí es altamente contagiosa, por lo que el enfermo debe tomar medidas como estar aislado para no propagar el contagio.

Los síntomas:

-Dolor de garganta

-Congestión

-Estornudos

-Fiebre

-Pérdida de olfato

-Dolor muscular

-Afonía y ronquera

Experto recomienda vacunarse

Para prevenir mayores problemas con el Covid-19 y la variante Pirola, Alejandro Macías, infectólogo mexicano recomendó aplicarse la vacuna actualizada, ya que en el caso de la sociedad mexicana, ya mayoría se vacunó por última vez en 2022.

“Después ya en 2023 hubo muy poca vacunación. La gran mayoría de los mexicanos debería tener una vacuna más reciente; lo más probable es que ya haya pasado demasiado tiempo para la mayoría.

“Covid-19 evoluciona y no se irá, va a volver. No sabemos cuándo pueda volverse un virus menos patogénico, pero por las nuevas variantes que han circulado, particularmente, por la variante Pirola, lo que vemos es que no es un virus menos patogénico y es un virus muy contagioso, que va a venir en oleadas, y lo mejor es que nos encuentre vacunados”, explicó el especialista.

