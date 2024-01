Se adelantan pagos de Bienestar por veda electoral; te informamos todos los detalles

Los pagos para los beneficiarios de Bienestar de van a adelantar por la veda electoral que comienza el 1 de marzo, así lo anunció Andrés Manuel López Obrador en su conferencia mañanera de este miércoles 25 de enero 2024. El Presidente de México explicó el motivo del adelanto en los pagos y aclaró que lo hacen también para que en algún momento no se preste a malas interpretaciones.

“Estamos a un mes que inicie la veda electoral, a finales de febrero ya comienza la veda, porque el primero de marzo inicia la campaña, entonces no se puede entregar apoyos, no se pueden hacer asambleas, y queremos ser respetuosos de todos estos procedimientos, para no regresar a lo de antes, que no se respetaban los tiempos y había reparto de despensas y materiales de construcción, hasta un día antes de la elección, en la noche.

“Una semana antes de la elección, toda desde las 7 de la noche hasta las 6 de la mañana, tocando puertas y: ‘En qué quedamos, cómo nos arreglamos’. Repartir dinero, comprar votos, si era una comunidad, un municipio donde teníamos mucha presencia, a comprar credenciales de elector, para que no pudiesen votar, porque eran votos menos para nosotros. Y mil trucos antidemocráticos”, dijo en Palacio Nacional.

Será a partir del próximo lunes y durante todo el mes de febrero que se depositará el pago de dos bimestres en tres de los principales programas de Bienestar: las pensiones para adultos mayores, para personas con discapacidad y para madres trabajadoras.

¿Cómo y en qué fecha serán los depósitos de Bienestar?

Ariadna Montiel, secretaria de Bienestar, explicó cómo se darán los pagos y los periodos de los mismos:

-Para los 12.1 millones de beneficiarios del programa de pensiones para adultos mayores recibirán 12 mil pesos de los bimestres marzo-abril y mayo-junio, y los depósitos se harán a partir del lunes 29 de enero y concluirán el 23 de febrero, y cada día durante ese mes corresponderá a una letra en orden alfabético de acuerdo al apellido.

-Para el millón 482 mil personas con discapacidad se entregará todo febrero por los dos bimestres y será la cantidad de 6 mil 200 pesos.

-Para las madres trabajadoras se les depositarán 3 mil 200 pesos por los dos bimestres que se pagarán.

*Se informó también que las personas que cumplan los 65 años, entre el pasado 1 de noviembre y el 30 de junio y ya se registraron para el programa, se entregarán las tarjetas del Bienestar entre el 1 y 19 de febrero, y recibirán el apoyo correspondiente en los próximos días.

