Poncho de Nigris aparece golpeado y ‘culpa’ a Adal Ramones. Te decimos qué pasó

Vaya impacto que causó Poncho de Nigris al salir, en sus redes, con la cara golpeada. De inmediato sus seguidores se empezaron a preocupar por su salud, pero el influencer explicó que le echaron montón sus rivales.

“Me encontré a Adal Ramones, a mi mamá, a Adrián Marcelo y Alfredo Adame y se me vinieron todos juntos”, detalló en su foto con el rostro lleno de moretones.

Adal Ramones le responde a Poncho de Nigris

Cabe recordar que hace un mes, se captó una pelea cuando Poncho de Nigris encaró a Adal Ramones al encontrarlo en el aeropuerto de Monterrey y le reclamó de un problema del pasado.

Por eso ahora que el conductor apareció todo golpeado, sus seguidores pensaron que el responsable fue el extitular de ‘Otro Rollo’. Y parece que así fue, pues ambos se dijeron de palabras.

“Adal Ramones no te hagas, tú me pegaste y me dejaste tirado y me escupiste. Saludos. Te voy a demandar por esto”, le reclamó De Nigris.

“Yo te tiré leve… la neta muuuy leve”, le respondió el también actor.

Pero al final todo fue una broma entre ambos, pues luego de su encuentro en el aeropuerto hicieron las paces y ahora sin amigos.

¿Qué le pasó en realidad a Poncho de Nigris?

Para los que andaban preocupados porque habían maltratado a Pocho de Nigris, pueden estar tranquilo ya que todo fue montado.

De acuerdo con el mismo influencer, estaba maquillado porque estuvo grabando una campaña, de la cual no dio más detalles. Pero agradeció la preocupación del público.

