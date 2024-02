¿Por qué Sasha Montenegro odiaba el cine de ficheras que tanta fama le dio? Te lo contamos

La muerte de Sasha Montenegro ha hecho que la gente que la conocía recuerde el trabajo que hizo dentro del cine mexicano.

Si bien la carrera de la actriz en la pantalla grande empezó en la década de los 70, fue hasta 10 años después que saltó a la fama con el género de ficheras o sexy comedia.

Sasha Montenegro asegura que no había cultura en el cine

En una entrevista que están reviviendo de 1982 con el periodista Ricardo Rocha, la vedette aseguró que en los ochenta los productores no estaban muy interesado por la cultura y permitían la proliferación del cine llamado de ficheras.

La actriz reconoció que este género le dio fama y dinero, dos cosas importantes por las que continuó realizando las producciones, pero no era algo que quería para su carrera profesional.

“Realmente es el público el que ha decidido el tipo de espectáculo que ha querido. Y lógicamente los productores que no son negociantes, que no son gentes que están viendo por la cultura de un país, pues le siguen el juego a este fenómeno junto con el público. Se vuelve un círculo vicioso. Público que pide y productor que da... Claro, hace cinco o seis años esto me pareció muy divertido, y me dio dinero, me dio la fama y mil cosas, pero llega un momento en el que... ya no quiero hacer más esto”, expuso.

Sasha Montenegro no veía sus películas de ficheras

Aleksandra Aćimović Popović, su nombre real, también reconoció que las películas de sexy comedia no era lo que buscaba, ya que no le gustaba la imagen que representaba ante el público. Sasha declaró, en su momento, que fuera de la pantalla era otro tipo de persona, no la mujer “retrasada” que miraban en la pantalla grande.

“Sí me molestan un poco. Puede ser difícil como ser humano, como persona, como mujer, siempre estar dando una imagen. La gente se guía por la imagen que uno genera en una película y que no tiene nada que ver con lo que es uno, porque para eso uno es actor. Llega un momento en que estas películas me han dado la imagen de retrasada mental, de pobrecita, de: ‘no puede hacer otra cosa más que esto’”, finalizó.

