¿Por qué se inunda tanto la CDMX durante las lluvias?

Cada año, durante la temporada de lluvias, la Ciudad de México enfrenta severas inundaciones en vialidades principales, viviendas y zonas comerciales. Esta situación, lejos de ser casual, responde a factores históricos y urbanísticos que han transformado el comportamiento natural del agua en la capital.

Estanque de regulación de agua en el área urbana de la Ciudad de México. / iStock|

Pero, ¿por qué se inunda tanto en la Ciudad de México?

La Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México explicó algunas de las razones de esta problemática

La Ciudad de México se construyó sobre un sistema de lagos, lo que hace que el subsuelo sea naturalmente propenso a la acumulación de agua. A esto se suma una urbanización desordenada que ha eliminado áreas de absorción como lagos, ríos y suelos naturales, lo que impide que el agua se infiltre al subsuelo. También existe un deterioro y obstrucción de alcantarillado y drenajes de la capital del país, junto con la gran contaminación que aumenta el riesgo de inundaciones.

¿Cómo evitar las inundaciones?

No tienes basura en las calles, barrancas o laderas

Deposita la basura en sus contenedores

No arrojes colillas de cigarro

Reduce el uso de plásticos

Maten tus calles libres de basura

Barre tu calle y coladera para evitar inundaciones. / iStock|

Tips para protegerte de las inundaciones

Estar informado sobre las condiciones climáticas y las alertas de inundación.

Tener un plan de evacuación.

No conducir por áreas inundadas.

No camine por áreas inundadas. El agua contaminada puede ser peligrosa.

No toque equipos o cables eléctricos si está en agua o si sus manos están mojadas.

Si se encuentra en un vehículo, abandónelo y busque un lugar seguro.

No conduzcas por áreas inundadas. / iStock|

Como tal las lluvias no son el problema, advierten expertos: el verdadero reto está en cómo una ciudad como la CDMX convive con su entorno hídrico. Ignorar el origen lacustre, eliminar zonas de absorción y no invertir en nuevas tecnologías de manejo del agua son decisiones que mantienen a la capital vulnerable. Para evitar repetir la historia año tras año, es necesario que autoridades y ciudadanía reconozcan que el agua siempre buscará volver a su cauce. Adaptarse es hoy una urgencia, no una opción.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿CÓMO REPORTAR COLADERAS TAPADAS E INUNDACIONES EN CDMX?