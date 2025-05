¿Por qué terminó el podcast Se Me Subió el Muerto? Iván Mendoza Solín y Quiroz lo revelan

El reconocido podcast mexicano “Se me subió el muerto”, conducido por Iván Mendoza, Solín y Alex Quiroz, anunció su cierre definitivo tras cinco años de transmisiones ininterrumpidas. La noticia fue comunicada por los propios anfitriones durante el episodio final, publicado el 20 de mayo de 2025.

Desde su lanzamiento en abril de 2020, el programa se consolidó como uno de los referentes en el ámbito del entretenimiento digital en México, combinando relatos paranormales con un enfoque humorístico distintivo. A lo largo de más de 300 episodios, el trío logró construir una comunidad sólida de seguidores, quienes compartían sus experiencias sobrenaturales para ser narradas y comentadas en el podcast.

El motivo principal del cierre radica en los compromisos personales y profesionales de los conductores, los cuales dificultaban la continuidad del proyecto. Iván Mendoza expresó:

“Ya hemos pasado mucho tiempo en este proyecto, donde nos ha dado mucho este proyecto, pero ahora sí, la noticia que ustedes estaban especulando, que ya sabían. Es completamente verdad, no es ninguna estrategia para que voten por nosotros, ni nada de esas cosas extremas. Por temas personales y proyectos personales, se nos ha ido dificultando grabar el programa en las últimas semanas y no queremos entregarles menos. Solamente les queremos decir que todo bien acá, pero que ya no vamos a poder grabar episodios, no sabemos que en un futuro…, pero ahora queremos irnos con episodios chidos que no vaya decayendo el proyecto”.

A pesar del cierre del podcast, los conductores continuarán con la gira previamente programada, la cual se extenderá hasta octubre de 2025. Las presentaciones en vivo serán grabadas y compartidas en su canal de YouTube, permitiendo a los seguidores disfrutar de contenido adicional. Mendoza comentó al respecto:

“La gira sigue, la gira vamos a seguir haciéndola, porque ya la tenemos pactada a mitad de año. Para que no sientan que mal, todos los episodios en vivo que vamos a hacer con ustedes van a ser grabados para que usted puede disfrutar un cachito de ‘Se me subió el muerto’” .

"Se me subió el muerto" se destaca como un innovador podcast que combina terror y comedia, y ha logrado crear una comunidad participativa y comprometida, asegurando su legado en el formato.





