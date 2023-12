¿Por qué Yulianna Peniche dice que ahora sí es 'La Maldita Lisiada’?

Uno de los papeles más icónicos dentro de las telenovelas mexicanas es el que hizo Yulianna Peniche: ‘Alicia ‘Montalván’ en ‘María la del Barrio’, donde estaba en silla de ruedas y que se ganó el odio de ‘Soraya Montenegro’ (Itatí Cantoral) por andar con su hijo ‘Nandito’ (Osvaldo Benavides).

En esa producción de 1995, la actriz se ganó el apodo de ‘La Maldita Lisiada’, personaje que repite en estas fechas ya que por desgracia un fuerte dolor en la espalda le impedía caminar.

No sabe qué le pasó

Por medio de sus redes, Yulianna contó que desde el sábado pasado “me dio un dolor insoportable en la espalda baja de la nada, que me dejó trabada del dolor, encorvada, casi sin poder caminar ni moverme. Me espanté muchísimo por supuesto y sigo espantada”.

La artista atribuyó su malestar debido a que había estado mucho tiempo de pie ahora fue a varios conciertos incluyendo el de OV7, Gloria Trevi y RBD.

“Estuve de pie muchas horas y caminé bastante pero no era para que me pusiera así. Total que he tenido que estar en casa todos estos días, en reposo con inyecciones y medicamentos muy fuertes (para los dolores tan feos y horribles que me han dado) que me mandó mi ortopedista”, expuso.

Más vale prevenir que...

La actriz explicó que para salir de dudas sobre lo que pueda tener, su doctor la mandó a realizarse una resonancia magnética de columna lumbar.

“Espero que no sea nada grave, pues no me he sentido nada bien y la he pasado fatal. Por cierto, a mi mamá también le hicieron una resonancia pues se cayó en el teatro hace como 3 meses y sigue mal caray, ¡pobrecita!”, platicó.

Por último, Peniche recordó con humor a su personaje en ‘María la del Barrio’ por no poder caminar adecuadamente: “Literal, ahorita le estoy haciendo honor a mi personaje de la #malditalisiada”.

