Precio del dólar hoy lunes 29 de septiembre: El peso mexicano arranca bien la semana

La divisa estadounidense se cotiza promedio en $17.96 pesos a la compra y $18.62 pesos a la venta

Precio del dólar hoy lunes 29 de septiembre: El peso mexicano arranca bien la semana
El peso mexicano se mantiene estable frente al dólar estadounidense. | Pixabay
Geovanni Rodríguez Catarino
29 de Septiembre de 2025

Este lunes 29 de septiembre de 2025, el dólar se cotiza al inicio de la jornada en $18.34 pesos, algunos centavos por debajo de lo que fue su valor al cierre del pasado viernes en $18.36 pesos. 

Por otra parte, el billete verde mantiene un promedio nacional de $17.96 pesos a la compra y $18.62 pesos a la venta.

El dólar se cotiza promedio en $18.34 pesos por unidad/Google
El dólar se cotiza promedio en $18.34 pesos por unidad.&nbsp;

¿Cuál es el precio del dólar en las ventanillas bancarias?

Estos son los valores del dólar en las ventanillas de cambio de las principales instituciones bancarias del país:

Banco Afirme

  • Compra: $17.60 pesos
  • Venta: $19.00 pesos

Santander

  • Compra: $17.25 pesos
  • Venta: $18.95 pesos

BBVA Bancomer

  • Compra: $17.30 pesos
  • Venta: $18.84 pesos

Banamex

  • Compra: $17.81 pesos
  • Venta: $18.83 pesos

Banorte

  • Compra: $17.20 pesos
  • Venta: $18.70 pesos

Banco Azteca

  • Compra: $17.05 pesos
  • Venta: $18.84 pesos

TE PUEDE INTERESAR

Javier Merino, periodista mexicano de espectáculos de CNN en Español, muere a los 51 años

Contra | 28/09/2025

Javier Merino, periodista mexicano de espectáculos de CNN en Español, muere a los 51 años
Mina, la osa rescatada, recibe atención vital en Fundación Invictus tras traslado exitoso

Contra | 28/09/2025

Mina, la osa rescatada, recibe atención vital en Fundación Invictus tras traslado exitoso
Identifican a veterano de Irak como responsable de tiroteo e incendio en iglesia de Michigan

Contra | 28/09/2025

Identifican a veterano de Irak como responsable de tiroteo e incendio en iglesia de Michigan
Te recomendamos
Javier Merino, periodista mexicano de espectáculos de CNN en Español, muere a los 51 años
Finanzas

LO ÚLTIMO

 