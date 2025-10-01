Precio del dólar hoy miércoles 1 de octubre: Sigue por debajo de los $19.00 pesos

La divisa estadounidense se cotiza promedio en $17.93 pesos a la compra y $18.56 pesos a la venta

Precio del dólar hoy miércoles 1 de octubre: Sigue por debajo de los $19.00 pesos
El peso mexicano sigue conteniendo al dólar estadounidense. | Pixabay
Geovanni Rodríguez Catarino
1 de Octubre de 2025

Este miércoles 1 de octubre de 2025, el dólar se cotiza al inicio de la jornada en $18.30 pesos, algunos centavos por debajo de lo que fue su valor al cierre del día anterior en $18.32 pesos.

Por otra parte, el billete verde mantiene un promedio nacional de $17.93 pesos a la compra y $18.56 pesos a la venta.

El dólar se cotiza en $18.30 pesos por unidad/Google
El dólar se cotiza en $18.30 pesos por unidad.&nbsp;

 

¿Cuál es el precio del dólar en las ventanillas bancarias?

Estos son los valores del dólar en las ventanillas de cambio de las principales instituciones bancarias del país:

Banco Afirme

  • Compra: $17.60 pesos
  • Venta: $19.00 pesos

Santander

  • Compra: $17.20 pesos
  • Venta: $18.90 pesos

BBVA Bancomer

  • Compra: $17.46 pesos
  • Venta: $18.59 pesos

Banamex

  • Compra: $17.72 pesos
  • Venta: $18.81 pesos

Banorte

  • Compra: $17.05 pesos
  • Venta: $18.65 pesos

Banco Azteca

  • Compra: $17.10 pesos
  • Venta: $18.79 pesos

TE PUEDE INTERESAR

El MTU permite al usuario establecer un límite máximo para transferencias.

Contra | 30/09/2025

Mitos y Realidades del nuevo Monto Transaccional del Usuario (MTU)
Miguel Ángel de la Mora era conocido por su trabajo con celebridades.

Contra | 30/09/2025

¿Fue cobro de piso? Esto dijeron autoridades sobre el asesinato de Micky Hair en Polanco
La empresaria se dejó ver sonriente, relajada y bien acompañada.

Contra | 30/09/2025

VIDEO: Sandra Cuevas olvida a “El Choko” y a 'El Topo' y aparece con nuevo 'galán' en Pachuca
Te recomendamos
Mitos y Realidades del nuevo Monto Transaccional del Usuario (MTU)
Finanzas

LO ÚLTIMO

 