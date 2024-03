Premios Oscar 2024: Los mexicanos se van con las manos vacías

Los mexicanos se fueron con las manos vacías de la entrega de los Premios Oscar en su edición número 96. Y es que habían dos mexicanos nominados: Rodrigo Prieto y Cruz Contreras.

Rodrigo Prieto fue el director de fotografía en la película ‘Killers of the Flower Moon’ (Asesinos de la Luna), lo que significó su cuarta nominación al Oscar; sin embargo, ganó Hoyte van Hoytema, director de fotografía de Oppenheimer.

Mientras que Contreras estaba nominado por su trabajo en ‘Spider-Man: Across the Spider-Verse’, en la categoría de Mejor Película Animada, categoría que terminó ganando ‘The boy and the heron’ (El niño y la garza).

¿Qué mexicanos han ganado Premios Oscar?

Emile Kuri

Fue el primer mexicano en ganar un Oscar; trabajó en la cinta The Heirees y ganó el premio a Diseño de Producción en 1949. Luego en 1954 por el filme Twenty Thousand Leagues Under the Sea, de 1954, ganó otra vez el premio a Mejor Diseño de Producción.

Anthony Quinn

Nacido en Chihuahua, en 1952 por la película Viva Zapata, de 1952, ganó al Mejor Actor de Reparto. Luego en 1956, por El Loco de Pelo Rojo volvió a ganar Mejor Actor de Reparto.

Beatrice de Alba

En 2003, donde la maquillista se convirtió en la primera mexicana en ser ganadora de un Oscar a Mejor Maquillaje por su trabajo en Frida.

Manuel Arango

Ganó dos premios Oscar en 1971 por la película Centinelas del silencio, de la que fue productor. Fue nominado a Mejor Cortometraje Documental y Mejor Cortometraje y ganó en ambas categorías.

Guillermo del Toro

Ganó en 2017 por La Forma del Agua, en esa ocasión, se hizo acreedor al premio como Mejor Película y Mejor Director. Luego El Laberinto del Fauno, estuvo nominado con su película en seis categorías a los Premios Oscar 2007, de los cuales ganó tres. Y a pesar de que ninguno de ellos fue para Guillermo, sí los ganaron otros mexicanos. Posteriormente, 2023 Del Toro ganó el Oscar a Mejor Película Animada Pinocho.

Guillermo Navarro

Por El Laberinto del Fauno, el director de fotografía ganó a un Oscar por Mejor fotografía en 2006.

Eugenio Caballero

Por El Laberinto del Fauno ganó el Oscar a Mejor Diseño de Producción en 2007.

Lupita Nyong’o

La primera mexicana en ganar un Oscar, fue hasta 2014 que la actriz de ascendencia keniana, ganó a la Mejor Actriz de Reparto por su actuación en la película 12 Años de Esclavitud.

Emmanuel Lubezki

Ganó durante tres años seguidos (2014, 2015 y 2016) ganado un Oscar por año, y los tres fueron en la misma categoría: Mejor Dirección de Fotografía, y fueron por Gravity (2014), Birdman (2015) y The Revenant (2016).

Lubezki es el único cineasta en la historia del Oscar que ganó tres veces consecutivas el premio.

Alejandro González Iñárritu

Birdman le dio el Oscar por Mejor Película, Mejor Director y Mejor Guion Original, luego, El Renacido le dio el premio a Mejor Director.

Para 2017 recibió un Oscar especial por Carne y arena (virtualmente presente, físicamente invisible).

Alfonso Cuarón

Tiene cinco premios Oscar, siendo el cineasta mexicano más galardonado por la Academia; en 2014 y 2019, ganó dos y tres premios respectivamente.

Gravity en las categorías Mejor Montaje y Mejor Director; y con Roma ganó tres premios más: Mejor Director, Mejor Película de Habla No Inglesa y Mejor Fotografía.

Cruz Antonio Contreras

Animador originario de Guerrero, fue del equipo de animadores de Spider-Man: Un Nuevo Universo, película que ganó el Oscar a Mejor Película Animada en 2019. También participó en la secuela que se estrenó en 2023: Spider-Man: Across The Spiderverse.

