El próximo domingo 2 de marzo, los invitados a la premiación del Oscar vivirán varias emociones para saber si se llevan una estatuilla dorada, pues es el máximo galardón a lo mejor del cine.

Pero después de gala, como cada año, los famosos se reúnen en una comida muy exclusiva encabezada por el prestigiado chef Wolfgan Puck, quien viene realizando estos banques desde 1995.

La comida es muy selecta para que los famosos salgan contentos / IG: @wolfgangpuck|

¿Qué comerán los famosos en los Oscar?

La fiesta privada donde los artistas ya están más relajados conviviendo se llama Governors Ball, que para este año empezarán con unos canapés de matzá de salmón ahumado, hamburguesas con queso wagyu, tostadas de coliflor y tartar de atún, y pizzas selectas.

Pero eso no es todo, habrá bocadillos de pastel de pollo con trufa, macarrones con queso, bougie tots, pasta con guisantes, lechuga con bacalao y camarones con palomitas de maíz.

Los vinos vendrán bien con la carne que se estará sirviendo / IG: @wolfgangpuck|

Sumarán comida británica

Pero el chef Wolfgan Puck, no estará solo, lo acompañara su colega Eliot Grover, del CUT Londres, que prepara la comida con un toque británico al ofrecer el tradicional fish and chips, el toad in the hole y el Solomillo Wellington.

La barra de postres no podrían faltar con Kit Kats hechos con maracuyá y chocolate negro, macarons de melocotón, tarta de profiteroles y las famosas galletas Oscars.

Para poderse pasar todo ese alimento, el tequila mexicano Don Julio estará presente, así como los vinos Clarendelle y Domaine Clarence Dillon, y el Champagne Lallier debutará en los Governors Ball como el champán oficial.

La fiesta privada después de los Oscar se llama Governors Ball / Governors Ball|

