Premios Oscar: 'Ya no estoy aquí', película mexicana, nominada a Mejor Película Extranjera

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas dio a conocer la lista de finalistas para nueve categorías de los Premios Oscar.

En la categoría de Mejor Película Extranjera figura la cinta mexicana 'Ya no estoy aquí' dirigida por Fernando Frías de la Parra, producida por Netflix.

El largometraje en el que se narra la historia de Los Terkos, bailarines y apasionados de la cumbia rebajada, se convirtió en finalista para conseguir el ansiado premio de la Academia.

La película mexicana tendrá como rivales por la estuatilla a: 'Quo Vades, Aida?' de Bosnia y Herzegovina; 'The Mole Agent' de Chile; 'Charlatan' de República Checa; 'Another Round' de Dinamarca; 'Two of Us' de Francia; 'La Llorona' de Guatemala; 'Better Days' de Hong Kong; 'Sun Children' de Irán; 'Night de los Reyes' de Costa de Marfil; 'Esperanza' de Noruega; 'Colectiva' de Rumania; '¡Queridos camaradas!' de Rusia; 'A Sun' de Taiwán y 'El hombre que vendió su piel' de Túnez.

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas también dio a conocer la lista de finalistas de las categorías Largometraje Documental, Cortometraje Documental, Maquillaje y Peluquería, Banda Sonora, Canción Original, Cortometraje Animado, Cortometraje Live Action y Efectos Visuales.

