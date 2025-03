Presidenta Sheinbaum reconoce que hackearon su celular y correo electrónico

La Presidenta de México Claudia Sheinbaum aceptó que tanto su celular como su correo electrónico fueron hackeados, esto luego de que hace unas semanas el Gobierno de nuestro país entregó a Estados Unidos 29 narcotraficantes.

El robo de información en dispositivos móviles cada vez es más común/Pixabay |

La mandataria señaló que tanto el número de celular como el e-mail que le fueron hackeados son antiguos, pues actualmente tiene otro móvil y correo electrónico en el que maneja información relacionada a su cargo como Presidenta de México.

“Sí hackearon mi teléfono y mi cuenta de correo electrónico”, aceptó Sheinbaum Pardo en su conferencia mañanera de este lunes 17 de marzo, luego de que hace unos días el periódico New York Times diera a conocer la noticia.

A la Presidenta Sheinbaum también le hackearon un correo electrónico/Pixabay |

“Ahora, ¿qué teléfono era?, en la campaña salió un teléfono mío, que todavía guardo por ahí, que conocía todo el mundo, es como un cariño. Ese número me lo regalo Layda Sansores porque usaba un teléfono que compraba crédito, Layda era senadora y me dijo ‘te voy a regalar este teléfono’, luego lo hice mío, ya no lo pagaba nadie.

“Ese teléfono lo tiene mucha gente que se quiere comunicar, todo el mundo. Ya no uso ese teléfono. Ese fue el teléfono que hackearon”, detalló la mandataria, mientras que sobre el correo electrónico que le fue hackeado, la mandataria dijo que fue el primero que dio de alta y era de Yahoo, por lo que en realidad actualmente ya casi no lo usaba.

Por último, la Presidenta de México señaló que la Agencia de Transformación Digital de su Gobierno ya está investigando el hecho, pues "no sabemos" quién hackeó su teléfono celular y correo electrónico, agregó.

