Primer vistazo a Nick Frost como Hagrid en la serie de Harry Potter de HBO

HBO Max lanzó la primera imagen de Nick Frost interpretando a Rubeus Hagrid en la próxima serie de Harry Potter. Además se confirmó que la producción ya está en marcha en los estudios Warner Bros, en Leavesden, Reino Unido.

La foto muestra a Frost con su caranterística vestimenta rústica, larga barba y melena alborotada, fiel al estilo del personaje. La caracterización ha generado opiniones mixtas entre fans: algunos la elogian, otros la critican por lucir como "cosplay".

El nuevo Hagrid generó emoción y también polémica en redes sociales / RS|

¿Quién es Nick Frost?

Conocido por su trabajo cómico en 'Shaun of the Dead' por el que fue nominado como Mejor Recién Llegado del Cine Independiente Británico. Se ha desempeñado como guionista, escritor y productor. También ha participado en proyectos como 'The Boat That Rocked' y en series televisivas como 'Spaced' y 'Sick Note'.

La producción reunirá un elenco de lujo: Dominic McLaughlin como Harry Potter, Arabella Stanton como Hermione y Alastair Stout como Ron. Completan el reparto figuras como John Lithgow (Dumbledore), Janet McTeer (McGonagall), Paapa Essiedu (Snape) y más. La serie será dirigida por Francesca Gardiner y Mark Mylod, con J.K. Rowling como productora ejecutiva.

El nuevo elenco que conforma el trío de oro para la nueva serie / RS|

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Así son las nuevas gafas de META: Cuentan con IA y grabación 3K