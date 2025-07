¿Poseída de verdad? Muere investigador paranormal tras gira con la muñeca Annabelle

El mundo del misterio está de luto. Dan Rivera, reconocido investigador paranormal y figura central de la gira Devils on the Run, murió de forma repentina este domingo en Gettysburg, Pennsylvania, una de las ciudades más embrujadas de Estados Unidos. Tenía 54 años.

Rivera fue hallado sin vida en su habitación de hotel durante una parada del tour que protagonizaba la famosa muñeca Annabelle, supuestamente poseída. Según los registros de emergencia, se realizó una llamada por un procedimiento de RCP en curso coincidente con su edad. Posteriormente, la New England Society for Psychic Research (NESPR), donde fungía como investigador principal, confirmó su fallecimiento. Hasta ahora, no se ha revelado la causa oficial de muerte.

Un recorrido que despertó miedos reales

La gira Devils on the Run había cobrado notoriedad por mostrar públicamente a Annabelle fuera de su vitrina de seguridad, algo que los propios Warren —legendarios demonólogos que la mantuvieron resguardada por décadas— advirtieron que nunca debía hacerse. La muñeca inspiró The Conjuring y su spin-off Annabelle, y se le atribuye una oscura leyenda desde los años 70.

Dan Rivera había sacado de su caja de cristal a Annabelle / Especial|

Durante la gira, incluso se reportaron fenómenos extraños: un incendio en Louisiana, una fuga de reos en Nueva Orleans y el supuesto extravío momentáneo de la muñeca. En redes, muchos aseguraron que liberar a Annabelle era “tentar al destino”.

Entre la ciencia y lo sobrenatural

A pesar de las críticas, Rivera solía abordar los rumores con carisma. En un evento reciente, explicó que había construido él mismo la vitrina de Annabelle con madera bendita y cruces consagradas. También desmintió que la muñeca causara un apagón al 911 en Pennsylvania. “No es activa, es reactiva”, había dicho el nieto de los Warren, Chris McKinnell.

El investigador paranormal fue aprendiz directo de Lorraine Warren, quien le enseñó técnicas de protección espiritual. Apareció en programas como Most Haunted Places y ayudó a producir 28 Days Haunted para Netflix. Además, organizó convenciones como ParaCon y colaboró en investigaciones privadas de casas embrujadas.

Las muñecas de Annabelle eran exhibidas como parte de un tour / Especial|

Un legado imborrable

El impacto de Rivera fue inmediato. “Dan creía realmente en educar sobre lo paranormal”, expresó Chris Gilloren, compañero en NESPR. “Era genuino, amable y uno de los más divertidos que he conocido”, añadió Mary Jo Chudley de Penn Paranormal.

En un homenaje escrito en 2020, Rivera dejó una reflexión que hoy cobra nuevo sentido: "Mi respuesta fue que en vida dejamos pedazos de nosotros con seres queridos y amigos… y cuando miras atrás, esos pedazos siempre serán recordados. Así que digo: nunca moriré. Mi viaje apenas comienza".

Sigue siendo extraña la muerte de Dan Rivera / Redes Sociales|

