Productor musical ya no trabajaría más con Luis Miguel: “Es extremadamente difícil”

No es nada nuevo saber que Luis Miguel tiene un carácter muy complicado que lo ha alejado de sus amigos, compañeros de trabajo e incluso de su familia.

Y entre las anécdotas de trabajar con él, se encuentra la del productor Humberto Gatica, quien asegura es muy difícil laborar con el intérprete y más cuando gozaba de mucha fama.

Luis Miguel cantaría a dueto con Céline Dion

El músico recordó, en una entrevista, que en la década de los 90 le encargaron el proyecto de conseguirle a Luis Miguel un dueto para su disco de boleros ‘Romance’.

Humberto se encargó de buscar a la cantante de moda Céline Dion, cosa que puso muy contento a Micky: “Había cosas que musicalmente no simpatizaban puesto que los tonos (de voz) eran diferentes. No eran compatibles. Entonces, le explico a Luis: 'Céline va a cantar'. Y me dice: 'No sabes lo feliz que estoy, mi hermano”.

Luis Miguel cantaría ‘Somos Novios’ con Céline Dion

Gatica explicó que durante todo el proyecto las cosas marchaban bien y hasta se hicieron las grabaciones de voz, pero al querer empatarlas en la canción de ‘Somos Novios’, los tonos no cuadraban, así que le pidió a Luis Miguel volver a grabar y fue cuando empezaron los problemas.

“Grabó Céline. Me fui a Montreal, todo mundo feliz. Pasaron los días y me dice: 'Hermano, no creo que pueda cantar la canción de nuevo. No tengo tiempo, estoy muerto, no creo que pueda’”, reveló.

Y desde entonces, ‘El Sol’ se molestó con él y se dejaron de hablar, por eso descarta volver a trabajar con el intérprete porque “es extremadamente talentoso, pero extremadamente difícil”.

