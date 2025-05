¿Qué es la doble placa activa en el Edomex? Así puedes verificar que no la tienes

DFP tag: DN_Intext_Center_BTF_1

Conductores del Estado de México han sido víctimas de supuestas extorsiones por parte de autoridades ministeriales. Automovilistas con “doble placa activa” han reportado estas prácticas debido a no haber dado de baja las placas de sus vehículos. Se estima que la “mordida” exigida por los elementos ronda los 40 mil pesos.

Se estima que la “mordida” exigida por los elementos ronda los 40 mil pesos/iStock|

Las denuncias se han difundido en redes sociales

En redes sociales, algunos casos de estas presuntas extorsiones han generado indignación entre los internautas. De acuerdo con testimonios ciudadanos, policías ministeriales del Estado de México extorsionan a los conductores que cuentan con dos placas activas.

¿Qué son las dobles placas activas?

Este término se refiere a cuando el sistema vial detecta que un vehículo tiene placas registradas tanto en el Estado de México como en la Ciudad de México, sin que se hayan dado de baja en esta última, lugar de donde originalmente provenía el automóvil.

En redes sociales se han compartido varias historias que presentan similitudes: las autoridades abordan de forma agresiva a los conductores, los presionan y finalmente los detienen hasta obtener una “mordida” que puede superar los 20 mil pesos.

Las autoridades abordan de forma agresiva a los conductores, los presionan y finalmente los detienen hasta obtener una “mordida” /iStock|

“A mí también me detuvieron, me encerraron en un cuartito y me incomunicaron, solo me entregaban mi celular para marcarle a algún familiar y me pedían que pusiera el altavoz, así escucha cómo y cuánto van a llevar para salir. Querían 50 y según con el mero arreglo fueron 30”, declaró un automovilista en redes sociales.

A través de un video difundido en la plataforma X, así actúan los agentes ministeriales en el Estado de México:

Presuntos ministeriales agreden a automovilistas en Cuautitlán #Izcalli; habitantes del municipio piden mayor seguridad ante estos hechos.



Únete a nuestro canal de WhatsApp y entérate de todas las noticias al momento: https://t.co/QZBawjBwYf pic.twitter.com/CWTV2RII4a — Vanguardia al Minuto (@vanguardia_min) April 26, 2025

¿Cómo puedo verificar si mi vehículo cuenta con dos placas activas?

-Es importante tener el historial de tu vehículo y revisar si es que las placas anteriores fueron dadas de bajas, que no tenga antecedentes y en caso de tener dudas, acudir al siguiente portal de Repuve: https://www2.repuve.gob.mx:8443/ciudadania/

-En caso de que exista el trámite correcto de alta y baja de placas, se exhorta a portar una copia para mostrarla en caso de ser detenido por las autoridades

-En caso de reemplacamiento como en el Edomex, se recomienda estar seguro de que se dio de alta el nuevo número y, si no es así, acudir a un centro de atención.

