¿Qué está pasando en Haití? Ante actos de violencia, Embajada mexicana pide a los connacionales no salir

Haití vive momentos de violencia, luego de que la noche del sábado sujetos armados asaltaran la Penitenciaría Nacional, permitiendo la salida de reos, jefes de importantes bandas del crimen organizado, por lo que la Embajada de México en aquel país, pide a los connacionales no salir de su casa si no es necesario.

Fue la noche de este 02 de marzo, que personas armadas ingresaron a la prisión civil ubicada en Puerto Príncipe con el objetivo de liberar a diferentes delincuentes que se encuentran recluidos ahí. De acuerdo a al Colectivo de Abogados para la Defensa de los Derechos Humanos (CADDHO por sus siglas en inglés), fueron cerca de 3 mil 600 las personas que se fugaron, lo que representa el 97% de la población que estaba recluida en la Penitenciaría Nacional.

Por esta razón, las calles de Puerto Príncipe, que es la capital de Haití, se convirtieron en campo de violentos enfrentamientos armados entre las bandas del crimen organizado así como policías que buscan controlar la situación. El saldo es de al menos 10 personas muertas, aunque la cifra podría aumentar ya que se reporta el avistamiento de cadáveres en las calles, muchos de los cuales ya habría sido levantados por las mismas autoridades de seguridad.

¿Qué buscan las bandas del crimen organizado en Haití?

Desde el jueves pasado, Haití se encuentra bajo un ambiente de extrema violencia, luego de que bandas del crimen organizado se unieran bajo el lema ‘Vivir juntos’ para coordinar ataques en puntos estratégicos del país, dejando como saldo al menos cuatro policías muertos. El objetivo de estos delincuentes es forzar la renuncia del Primer Ministro de Haití, Ariel Henry, quien de acuerdo a la prensa local, está fuera del país por seguridad.

Embajada de México en Haití pide a los connacionales no salir a la calle

A propósito de esta situación violenta que se vive, la Embajada de México en Haití aconseja a los mexicanos no viajar a aquel país, mientras que a los connacionales que ya están en suelo haitiano, se les recomienda resguardarse, evitar transitar por las calles, así como no evitar cualquier traslado que no se necesario.

De igual manera, ante la cancelación temporal de vuelos en el Aeropuerto Internacional Toussaint Louverture se sugiere a los mexicanos monitorear las noticias locales, así como los anuncios oficiales de las diferentes aerolíneas, si su intención es salir del país.

Por último, la Embajada de México en Haití pone a disposición de mexicanos o familiares de mexicanos que vivan en Haití y requieran ayuda el correo electrónico [email protected] o el número telefónico para llamadas o mensajes de WhatsApp +509 3849 0085.

