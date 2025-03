¡Qué miedo! Daniel Bisogno ‘le ha llamado’ por celular a Pati Chapoy después de su muerte

A más de dos semanas de la muerte de Daniel Bisogno fue revelado un hecho que simplemente parece imposible, pues de acuerdo a una declaración de su hermano, la conductora de Ventaneando Pati Chapoy recibió varias llamadas desde el celular del ‘Muñeco’, algunos días después de su fallecimiento.

Fue Álex, hermano de Daniel Bisogno quien reveló el hecho paranomrmal/IG: @alexbbisogno|

En lo que parece una señal paranormal, desde el teléfono móvil del conductor que murió el pasado 20 de febrero se hicieron tres llamadas al celular de quien fuera su jefa y amiga en TV Azteca, volviéndose todo un misterio cómo es que ocurrió.

Fue en una entrevista con la periodista Flor Rubio, que Álex Bisogno reveló este suceso paranormal que ocurrió tras la muerte de su hermano Daniel.

Fue Pati Chapoy quien dio a conocer la muerte de Daniel Bisogno/IG: @chapoypati |

"...Me quede con el celular de Daniel porque tiene sus aplicaciones del banco y cosas importantes de él, lo tengo perfectamente guardado, pero hace unos días, Pati estaba de viaje y me habla Iyari González, la productora de Ventaneando y me dijo, 'dice Pati que si necesitas algo, porque tiene tres llamadas perdidas del celular de Daniel', le dije, 'del celular de Daniel', me contestó, 'ayer en la noche Pati recibió tres llamadas del celular de Daniel', y yo, 'no puede ser, el celular está en la casa'", contó Álex Bisogno.

Si bien este hecho generó desconcierto entre todos los involucrados, para el hermano de Daniel Bisogno no resulta extraño, ya que que cree que si el ‘Muñeco’ pudiera hablar con alguien nuevamente sería con Pati Chapoy, ya que no pudo despedirse de ella antes de morir.

El pasado 20 de febrero murió Bisogno por complicaciones de salud/IG: @bisognodaniel |

"Si a alguien hubiera llamado Daniel, hubiera sido a Pati, porque no se pudo despedir, él ya tenía todo preparado para regresar al programa y dar las gracias", agregó el hermano de Bisogno.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Presidenta Sheinbaum celebra en el Zócalo suspensión de los aranceles que impuso Trump a México