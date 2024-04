¿Quién es Babs Olusanmokun, a quien Eiza González ignoró en la alfombra roja?

Eiza González enfrenta acusaciones de racismo después de evitar saludar a un actor nigeriano-estadounidense en la premier de una película.

A pesar de que en las redes oficiales de la película se muestran imágenes de los dos involucrados llevándose bien y conviviendo normalmente, algunos clips del evento exclusivo que circularon en redes sociales incomodaron a varios usuarios.

Eiza Gonzáles ignora a actor Nigeriano en Premier

En el video, se ve a la mexicana en la alfombra roja siendo abordada por Babs Olusanmokun. Aunque parece que él la había notado, ella se gira emocionada para saludar a Henry Cavill. Babs también saluda a su colega, pero Eiza se retira sin saludarlo. Esto generó críticas hacia la artista, acusándola de ser prejuiciosa, aunque otros la defendieron argumentando que pudo ser una distracción y que no hay motivo para sacarlo de contexto.

¿Quién es Babs Olusanmokun?

Babs Olusanmokun, actor nigeriano nacido en Lagos en 1984, es conocido por su participación en importantes proyectos cinematográficos como Dune, Star Trek: Strange New Worlds y Black Mirror. Además de su carrera actoral, es cinta negra en jiu-jitsu brasileño y ha competido en torneos panamericanos. Ha aparecido en series como La Ley y el orden: Unidad de Víctimas Especiales, The Unit, Blue Bloods, Gotham y The defenders. Actualmente, forma parte del elenco de la película The Ministry of Ungentlemanly Warfare junto a Eiza González y Henry Cavill.

